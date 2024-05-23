Bybit повысила безопасность на одноранговом рынке  

Мир
23 мая 2024

Bybit, одна из трех крупнейших по объему криптобирж в мире, объявила о новых эксклюзивных преимуществах для проверенных рекламодателей на своей одноранговой торговой платформе (P2P). Эти расширенные привилегии укрепят торговый опыт, предоставляя преимущества для пользователей, торгующих на доверенном P2P-рынке платформы.

Ключевые особенности и преимущества для проверенных одноранговых рекламодателей:

Повышенная видимость и торговые лимиты: Проверенные рекламодатели могут пользоваться более высокими торговыми лимитами с возможностью размещать значительно большие суммы USDT, BTC и ETH в своих рекламных объявлениях. Это обеспечивает более высокие транзакции, удовлетворяя более широкий спектр торговых потребностей и стратегий.

Повышенное доверие и безопасность: Объявления от проверенных рекламодателей будут иметь специальный логотип, повышающий их видимость и отличающий их от других трейдеров. Этот знак верификации повышает доверие среди пользователей платформы.

Приоритетная поддержка и специальные акции: Проверенные рекламодатели получают доступ к специальной поддержке клиентов, которая особенно полезна для быстрого разрешения транзакций. Кроме того, они получат эксклюзивный доступ к специальным акциям, которые повысят ценность и интерес к их бизнесу.

«Наша одноранговая торговая платформа предназначена для того, чтобы предоставить нашим пользователям беспрепятственный торговый опыт, а введение эксклюзивных преимуществ для наших проверенных рекламодателей — это способ дальнейшего повышения доверия и прозрачности, которыми мы известны, — сказала Joan Han, Sales and Marketing Director Bybit. — Эти усовершенствования помогут P2P-трейдерам развивать свой бизнес и гарантировать, что покупатели получат самые выгодные предложения».

Bybit Boosts Security on its Peer-to-Peer Market with Verified Advertisers

Трейдеры, стремящиеся стать проверенными рекламодателями, должны соответствовать определенным критериям, включая минимальный баланс, солидный послужной список транзакций и соблюдение строгих стандартов безопасности и соответствия Bybit. Пройдя проверку, трейдеры могут подать заявку через простой в навигации онлайн-процесс.

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