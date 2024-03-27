Bybit представила Smart Leverage с контролем без ликвидации

Bybit, одна из трех крупнейших по объему криптобирж в мире, объявила о запуске Smart Leverage, своего последнего структурированного продукта в рамках программы Bybit Earn, направленного на то, чтобы дать возможность криптотрейдерам воспользоваться рыночными возможностями, возникающими в преддверии предстоящего халвинга биткоина.

Продукт Smart Leverage (разумный финансовый рычаг) позволяет трейдерам заключать сделки с высоким коэффициентом использования заемных средств (до 200) с полной защитой от ликвидации до даты расчета. Таким образом, пользователи могут торговать краткосрочной волатильностью Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), не беспокоясь о внезапных изменениях цен, приводящих к закрытию их позиций.

Smart Leverage — это структурированный продукт без гарантированного возврата основной суммы, который позволяет трейдерам извлечь выгоду из резких ценовых движений, таких как V-образное восстановление. Позволяя трейдерам получать прибыль в любое время, этот продукт дает возможность пользователям повысить свою потенциальную доходность и упрощает торговлю волатильностью рынка.

«Мы рады представить Smart Leverage, единственное в своем роде предложение, которое укрепляет позиции Bybit как пионера в отрасли, — сказал Ben Zhou, co-founder и CEO компании Bybit. — Наш сверхбыстрый движок и удобный пользовательский интерфейс делают нас домом для трейдеров по всему миру, и мы постоянно предлагаем продукты мирового класса, чтобы лучше удовлетворять их потребности».