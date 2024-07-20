Bybit расширила предложение спотовых пар с евро  

Экономика
20 июля 2024

Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, запустила 12 новых спотовых пар с евро. Листинг получили следующие новые спотовые пары с евро: PEPE/EUR, WIF/EUR, SHIB/EUR, NEAR/EUR, LINK/EUR, FTM/EUR, STETH/EUR, TON/EUR, ENA/EUR, WLD/EUR, ONDO/EUR и AVAX/EUR. Расширение линейки спотовых пар повышает гибкость для трейдеров и возможности заработать на растущем европейской криптовалютном рынке.

Пользователи, которые торгуют любой из новых спотовых пар с евро в течение периода кампании и соответствуют определенным пороговым значениям объема торгов, будут иметь право претендовать на долю в призовом фонде, который составляет 25 000 USDT.  

«Мы рады представить эти новые спотовые пары с евро на нашей платформе», — сказала Joan Han, Sales & Marketing Director Bybit. «Расширяя наше предложение, мы стремимся предоставить нашим пользователям в Европе еще больше торговых возможностей и улучшить их торговый опыт в целом. Bybit стремится обслуживать свою растущую пользовательскую базу в Европе».

«Расширение линейки наших спотовых пар с евро является свидетельством нашей приверженности предложению разнообразной и доступной торговой платформы», – добавила Joan.

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей.  

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