 Bybit улучшила функциональность своей карты для пользователей из стран ЕЭЗ 

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, сообщила о значительном улучшении функциональности своей карты Bybit, повышающем ее удобство и доступность для пользователей. Интеграция с Google Pay теперь позволяет пользователям карт Bybit в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) тратить свои средства без проблем, легко и безопасно, как никогда раньше.

Интеграция с Google Pay значительное расширяет возможности использования карты Bybit, позволяя пользователям без особых усилий управлять своими финансами и платежами. С этого момента держатели карт Bybit смогут подключать свои карты к сервисам Google Pay, чтобы совершать безопасные, быстрые и беспроблемные транзакции в Интернете, в приложениях и в обычных магазинах, где принимается Google Pay.

Ключевые преимущества интеграции карты Bybit с Google Pay: держатели карт Bybit могут легко привязать свои карты к сервисам Google Pay для быстрого доступа к своим активам; пользователи в странах ЕЭЗ могут совершать безопасные и быстрые транзакции в Интернете, в приложениях и в магазинах, используя преимущества широкого распространения Google Pay; расширенные функции безопасности Google Pay обеспечивают дополнительный уровень защиты транзакций по картам Bybit, избавляя пользователей от лишних волнений.

Интеграция с Google Pay является примером стремления Bybit к повышению удобства пользователей опыта и расширению возможностей своих продуктов. Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает более 20 миллионов пользователей.