Bybit включила стейблкойн Ethena USDe

Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, объявила о партнерстве с Ethena Labs, что знаменует появление нового стейблкойна USDe на платформе.

Синтетический долларовый протокол Ethena USDe предлагает революционное решение для децентрализованных денег, независимых от традиционной банковской инфраструктуры. Это устойчивое к цензуре, масштабируемое и стабильное решение. Благодаря дельта-хеджированию Ether (ETH) с залогом на Bybit USDe обеспечивает полную залоговую поддержку без ущерба для доходности ETH.

Bybit будет играть ключевую роль в стратегии Ethena, обрабатывая значительную часть первоначального потока хеджирования для USDe. Это партнерство представляет собой стратегический шаг в сторону создания криптонативного решения для цифровых денег.

Появление USDe на Bybit также предоставляет пользователям возможность диверсифицировать свои активы в стейблкойне в криптонативный продукт. Это обеспечивает независимый профиль рисков по сравнению с централизованными стейблкойнами, которые сейчас доминируют на биржах.

Ethena хранит свои активы у квалифицированных хранителей, что демонстрирует стремление Bybit к предоставлению торговой инфраструктуры, которая соответствует требованиям крупных игроков. На самом деле, подход Ethena к разделению хранения и исполнения, подобный традиционным рынкам, а также приверженность использованию внебиржевых хранителей для доступа к централизованной ликвидности, позиционирует компанию как преобразующую силу в отрасли.

«Наше сотрудничество с Ethena Labs демонстрирует наше стремление к решению самых сложных вопросов криптовалют сегодня, в том числе вопроса децентрализованного стейблкойна, — сказал Бен Чжоу, Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit. — Включение USDe на Bybit расширяет наше предложение стейблкойна, предоставляя нашим пользователям ряд независимых решений, доступных из нашего Единого торгового аккаунта».