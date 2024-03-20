Bybit внедрила структуру нулевой комиссии криптовалютами P2P

Bybit, третья по объему торгов криптобиржа в мире, официально внедрила структуру нулевой комиссии для своей одноранговой (P2P) торговой платформы. Эта политика устраняет сборы для покупателей и продавцов, обеспечивая более высокую экономию и максимальное повышение прибыли для трейдеров по всему миру.

В то время как конкуренты взимают плату за эту услугу, подход Bybit с нулевой комиссией применяется ко всем фиатным торговым парам на платформе P2P, приглашая трейдеров проводить транзакции бесплатно. Будь то покупатели, реагирующие на существующую рекламу или продавцы, создающие новые торговые возможности, Bybit гарантирует, что их финансовые операции не будут уменьшаться из-за транзакционных издержек.

Bybit укрепляет свою приверженность безопасности и удовлетворению потребностей клиентов с внушительным показателем защиты от мошенничества 99,99 %. Приоритетом платформы является обеспечение безопасности за счет непрерывного совершенствования системы, строгих мер по управлению рисками, а также круглосуточной поддержки с целью формирования заслуживающей доверия торговой среды для глобального сообщества.

Удобный пользовательский интерфейс Bybit на мобильных и веб-платформах обеспечивает удобство покупки и продажи криптовалют, предлагая более 570 методов оплаты и более 60 местных валют. Состоящий из трех действий процесс торговли разработан для обеспечения эффективности.