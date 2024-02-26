Bybit Web3 представил Airdrop Arcade

Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптовалютных бирж в мире, представила новый геймифицированный центр вознаграждений — Airdrop Arcade, платформу, где геймификация сочетается с азартом погони за airdrop для всех пользователей Web3. Кроме того, Bybit Web3 планирует сотрудничество с отраслевым тяжеловесом Solana, чтобы раздать 120.000 долларов США в виде бесплатных вознаграждений начиная с 29 февраля.

Airdrop Arcade — это платформа для квестов и получения вознаграждений, призванная переосмыслить взаимодействие с пользователями и механизмы вознаграждения в широком спектре проектов на основе блокчейнов и децентрализованных приложений (DApp). Обеспечивая беспроблемную работу в экосистеме Bybit Web3, она предлагает интерактивные квесты с вознаграждением для новых проектов, погружая пользователей в мир децентрализации.

Airdrop Arcade удовлетворяет потребность отрасли в привлекательном и упрощенном способе доступа к будущим возможностям Web3 и накоплению токенов. Объединив многочисленные возможности и механизмы участия в одном доступном приложении, Airdrop Arcade избавляет от необходимости тратить силы на поиск лучших раздач, делая процесс накопления крипто-вознаграждений легким и приятным.

Решив воспользоваться ажиотажем вокруг мобильных игр, Airdrop Arcade предлагает геймифицированную среду с множеством уровней и квестов, где пользователи могут сосредоточиться на увлекательном прохождении различных этапов и расширении своего портфеля криптоактивов с помощью различных токенов и цепочек. Платформа с высоким потенциалом возможностей в виде управляемых квестов, которые можно выбрать в приложении Arcade, предназначена для новичков и охотников за вознаграждением.

Airdrop Arcade упрощает процесс участия, предлагая четкие инструкции, тщательный отбор новых проектов, щедрые бонусы и бесплатные NFT. Вознаграждения за интерактивные квесты, полученные с помощью DApps, такие как токены airdrops и награды в виде NFT, удобно переводятся на кошелек пользователя Bybit.

Airdrop Arcade позволяет пользователям выполнять задания в обмен на эксклюзивные раздачи криптовалюты. Кроме того, пользователи могут участвовать во внутрисетевом взаимодействии, чтобы выигрывать бесплатные вознаграждения от первоначальных запусков токенов цепочки, таких как Dymension, Scroll, LayerZero и другие.

«Наша концепция Airdrop Arcade состоит в демистификации мира Web3 и предоставлении пользователям беспрепятственного доступа к получению вознаграждений при взаимодействии с инновационными блокчейн-сетями, — сказал Ben Zhou, co-founder, and CEO of Bybit. — Мы стремимся предлагать нашим пользователям новые форматы участия в криптовалютном рынке, и Airdrop Arcade — отличный способ получить доступ к возможностям Web3».