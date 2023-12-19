Bybit запустил агрегатор Spot X, который трансформирует торговлю спотами на криптовалюту

Bybit, одна из крупнейших криптобирж в мире, занимающая третье место по объему торгов, объявила о запуске Spot X, инновационного агрегатора по торговле спотами, разработанного с целью улучшения и поощрения торгового опыта 20 миллионов своих пользователей по всему миру.

Spot X является революционным комплексным решением, объединяющим в одном пакете разнообразные генерирующих доход продукты, включая ByStarter, ByVotes, Launchpad, Launchpool и Token Splash. Данная платформа была разработана, чтобы предоставить пользователям доступ к широкому спектру продуктов и развивающихся проектов посредством интуитивно понятного и дружественного пользователю интерфейса.

Оптимизированное участие в проектах, осуществляемое с использованием Spot X, позволяет трейдерам выполнять навигацию по предстоящим событиям и рекламным кампаниям, чтобы они ничего не упустили. Это дает возможность пользователям эффективно участвовать в новейших кампаниях, гарантируя, что они всегда находятся в авангарде очередного крупного запуска криптовалюты.

«Нашей концепцией Bybit Spot X было создание среды, в которой наши пользователи никогда не упускают свой шанс», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и генеральный директор компании. «Мы верим в то, что давая нашим пользователям инструменты для быстрого понимания и принятия решений в отношении рыночных трендов, мы не только раскрываем перед ними новые возможности, но также обогащаем их торговый опыт».