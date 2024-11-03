Bybit запустил локализованный веб-сайт услуг криптотрейдинга для жителей Казахстана 

Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа мира, сообщила о запуске своей полностью локализованной платформы для казахстанского рынка. После получения полного разрешения от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA) Bybit теперь полностью отвечает местным требованиям и может предлагать казахстанским пользователям адаптированные возможности безопасного и бесперебойного трейдинга.

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Более продвинутым трейдерам Bybit Kazakhstan предлагает торговлю деривативами, позволяя торговать сложными финансовыми продуктами, такими как фьючерсы, что дает возможность использовать разнообразные торговые стратегии. Кроме того, трейдеры могут осуществлять маржинальные сделки, усиливая свои позиции за счет кредитного плеча, максимально увеличивая потенциальную прибыль как на растущих, так и на падающих рынках. Тем пользователям, кому требуется ликвидность без продажи активов, Bybit также предлагает криптокредиты, позволяющие заимствовать средства под залог своих криптоактивов.

Кроме того, Bybit Kazakhstan работает с местными банками над реализацией фиатного шлюза для казахстанского тенге (KZT). Эта интеграция позволит пользователям легко вносить и выводить средства непосредственно в тенге. Партнерство с местными банковскими учреждениями обеспечивает беспроблемные транзакции и более быстрый доступ к средствам, повышая удобство с учетом особенностей финансовой экосистемы Казахстана.