Bybit запустил продукт ETH-BTC Dual Asset для торговли криптовалютами

Bybit, вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявила о запуске нового продукта ETH-BTC Dual Asset. Эта функция позволяет пользователям увеличивать прибыль за счет хранения своих активов BTC и ETH и торговли ими без конвертации в USDT.

Продукт Bybit ETH-BTC Dual Asset предназначен для держателей криптовалю, которые хотят управлять своими инвестициями и активно торговать в паре этими двумя важными криптовалютами, извлекая выгоду из ценовых колебаний между ними. Это предложение позволяет пользователям продавать ETH за BTC и наоборот, что дает возможность получать потенциальную прибыль от обоих активов.

«Наш продукт ETH-BTC Dual Asset является революционным шагом для наших пользователей, — сказала Joan Han, Sales & Marketing Director из Bybit. — Эта функция обеспечивает владельцам криптовалют беспрепятственный способ повысить свою прибыль за счет колебаний стоимости BTC и ETH, сохраняя при этом свои активы в этих основных активах».

Пара ETH-BTC предлагает пользователям явное преимущество заработка большего количества BTC и ETH. Сохраняя свои накопления BTC и ETH, пользователи могут извлекать выгоду из колебаний цен между этими двумя активами, обеспечивая постоянную оптимизацию своих инвестиций. Этот продукт предназначен специально для криптоинвесторов, которые предпочитают держать основные криптовалюты и стремятся к получению дохода без неудобств, связанных с конвертацией в USDT.