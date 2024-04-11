Bybit запустила глобальную криптоконференцию TOKEN2049

Bybit, одна из трех крупнейших по объему криптобирж в мире, запустила глобальную криптоконференцию TOKEN2049 с новым мероприятием под названием TOKEN2049 CryptoFest. В ходе соревнования трейдеры будут бороться за призовой фонд в размере 100 000 USDT.

TOKEN2049 CryptoFest приглашает опытных трейдеров и энтузиастов-новичков принять участие в захватывающей торговой и депозитной деятельности, включая розыгрыш мощного Apple Vision Pro в качестве главного приза.

Bybit также приглашает поделиться впечатлениями от TOKEN2049 CryptoFest в социальных сетях с отдельным призом в размере 500 USDT. Пять участников, которые делятся информацией о событии и помечают Bybit, будут выбраны случайным образом и получат по 100 USDT каждый.

В духе инноваций и вовлечения сообщества Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit, сказал: «Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в торжествах на конференциях Blockchain Life и Token2049, которые проводятся в этом году на нашей домашней базе в Дубае. Это событие позволит нашим пользователям узнать больше о криптовалютной экосистеме и стать частью семьи Bybit на этих важных мероприятиях».

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Компания Bybit является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.