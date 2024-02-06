Bybit запустила инициативу «Трейдер года-2024»

Bybit, третья в мире по объему операций криптовалютная биржа, запустила инициативу «Трейдер года-2024», в рамках которой в течение года трейдеры будут обучаться, приобретать новые и повышать имеющиеся навыки на каждом этапе своего развития.

Эта согласующаяся с ценностями CryptoArk инициатива направлена на культивирование роста и развития трейдеров на каждом уровне, укрепляя сообщество, процветающее благодаря знаниям, инновациям и стратегическому принятию решений при осуществлении сделок. Принимая участие в широком спектре образовательных мероприятий и погружаясь в ежемесячные соревнования, участники будут открывать для себя адаптированные возможности и темы, цель которых — незаметно направлять участников от уровня к уровню, в результате чего они в конечном итоге приобретут в энергичном сообществе Bybit престижный статус VIP-трейдеров.

Тем кто только знакомится с торговлей криптовалютами, Bybit предлагает ряд учебных пособий и информационных статей, охватывающих целый спектр тем. Новичкам будут полезны инструменты для освоения торговли, которые облегчат кривую обучения и улучшат их навыки торговли. Эти инструменты подобраны стратегически так, чтобы отвечать разнообразным потребностям пользователей. Практический опыт, дополняемый интерактивными элементами, позволяет пользователям беспрепятственно изучать и интегрировать эти инструменты в свои стратегии торговли.

Трейдерам, стремящимся к более глубокому пониманию, Bybit предлагает широкий спектр учебных ресурсов на разных языках. В том числе увлекательные серии AMA (вопрос-ответ), содержательные вебинары и учебные занятия по различным инструментам для торговли, например TradeGPT, Future Grid, Dual Asset, Unified Trading Account, Spot Grid, Copy Trading и Liquidity Mining. Кроме того, мы погрузимся во всесторонний анализ наших продуктов, включая VIP-программу, денежно-валютную систему, P2P и т. д.

«В непрерывно меняющемся мире торговли криптовалютами технические возможности и обучение являются ключевыми столпами успеха. Кампания Bybit «Трейдер года-2024» отражает нашу приверженность предоставления пользователям Bybit необходимых возможностей благодаря необходимым знаниям и инструментам, которые определят их путь в торговле. Лозунг «Зажигайте в торговле, удерживайте короны» отражает суть духа кампании, обещая год возможностей приобретения знаний, современнейшие инструменты и эксклюзивные мероприятия, — добавил Ben Zhou, соучредитель и CEO компании Bybit. — В 2018 году компания Bybit начиналась с профессиональных трейдеров производными финансовыми инструментами, и партнерские отношения трейдеров близки нашему духу и нашей миссии. И когда Bybit стала выдающейся биржей, пришло время нам послужить сообществу трейдеров».