Как быстро вылечить боль в колене с помощью передовой научной разработки российских учёных официально предложили участники XII Всероссийского Съезда травматологов-ортопедов.

Травмы и повреждения колена относятся к одним из наиболее затяжных нарушений нормальной жизнедеятельности, с которыми сталкиваются многие люди. Из-за внезапной травмы, в результате постоянных нагрузок, болезни без надлежащего лечения колено может заживать очень долго. Непрактично сидеть в стороне от жизни и своих обязанностей в течение месяцев в ожидании, что боль пройдёт и колено само восстановится. А если не пройдёт?

Требуется более активное решение. В течение многих лет люди пытались применять разные лекарственные средства и методики для восстановления опорно-двигательного аппарата. Но они давали только временное или частичное облегчение в связи с исключительными особенностями тканей и строения суставов и связок. Даже сложные операции не могли гарантировать полного восстановления и отсутствия боли.

Ответ на запрос сотен тысяч пациентов дали российские учёные. На состоявшемся в Москве

XII Всероссийском Съезде травматологов-ортопедов профессиональному сообществу была представлена отечественная разработка СФЕРО®гель. Биомиметик нового поколения обладает удивительными свойствами создавать в месте введения матрицу для восстановления ткани взамен поврежденной. И организм реагирует на этот сигнал, запуская природный процесс воспроизведения здоровых клеток нужной ткани. При этом в большинстве случаев боль уходит после первого применения.

В создании Сферогеля принимали участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России и Института медико-биологических исследований и технологий. Впоследствии участник исследований и соавтор разработки доктор биологических наук Надежда Перова возглавила запуск производства инновационного препарата.

– Сферогель не имеет аналогов в мире, – говорит Надежда Викторовна. –– Это уникальный препарат, применение которого дало успешные результаты сразу в нескольких областях медицины. Клинически доказана его эффективность в травматологии, ортопедии, офтальмологии, хирургии и других сферах. Простота применения Сферогеля позволяет успешно использовать его даже в поликлинических условиях, что сейчас делают, например, врачи больницы Научного Центра РАН для лечения пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

По мнению участников съезда представленная разработка особенно актуальна в условиях формирования фармакологической независимости и безопасности нашей страны.

– Российская технология, сделано в России – это важно, – комментирует Надежда Перова. – Сферогель открывает новые возможности для лечения повреждений и заболеваний костно-мышечной системы, и мы делаем всё возможное, чтобы этот востребованный препарат был доступен в каждом регионе Российской Федерации, в каждом медицинском учреждении.