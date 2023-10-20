Бытовой накопитель энергии GREE Altairnano меняет представление о полной безопасности

Мир
20 октября 2023

В Бирмингеме, Великобритания, открылась выставка Solar & Storage LIVE. Компания Gree Altairnano New Energy представила свою серию высокобезопасных аккумуляторных батарей, серию стойких к низким температурам систем для накопления энергии и бытовые системы накопления энергии, предложив миру безопасные, надежные, стабильные и эффективные интеллектуальные энергетические решения. 

На вставочной площадке компании Gree Altairnano New Energy внимание каждого привлекала аккумуляторная батарея компании Gree Altairnano, которую резали, протыкали иглами, сжимали, подвергали другим экстремальным испытаниям. Компания не только получила золотую медаль China Patent Award, была удостоена звания China National Manufacturing Single Item Champion и других почетных званий, но также существенно повысила безопасность аккумуляторной батареи, преодолев техническое ограничение несбалансированной дилеммы выбора между высоким коэффициентом C зарядки/разрядки и большим количеством циклов в течение срока службы. Автомобили на новых источниках энергии и системы накопления энергии с аккумуляторными батареями компании Gree Altairnano многие годы эксплуатируются без единого инцидента в сфере безопасности, связанного с батареей.

Достижение инновационной технологии накопления энергии в плане работы на большой высоте и при сверхнизких температурах — система накопления энергии для сверхнизких температур компании Gree Altairnano сохраняет эффективность и стабильность при температурах в диапазоне от -50 до +60 ℃, что отлично подходит для европейских стран с холодными зимами и жарким летом, и экспортируется в более чем 30 стран и регионов мира.

Впервые представленные в Европе бытовые системы накопления энергии компании Gree Altairnano обеспечивают безопасность и исключительное удобство за счет литий-титанатных (LTO) аккумуляторных батарей, отвечая сложным и разнообразным требованиям, предъявляемым к бытовым накопителям энергии. «Это энергетическая машина, которая ведет к красивой картине энергетики будущего, — сказали эксперты и ученые из Соединенного Королевства. — Подключение к бытовой системе накопления энергии компании Gree Altairnano создает для нас действительно чистую, безопасную, эффективную, комфортную, безопасную для экологии среду для жизни и работы с низким выбросом углерода».

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