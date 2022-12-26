Бюджет благотворительных акций ООО «Транснефть – Балтика» в 2022 году превысил 45 млн рублей

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги благотворительной деятельности в регионах присутствия предприятия в 2022 году. Средства выделялись на помощь ветеранским организациям, образовательным учреждениям, проведение спортивных мероприятий и другие цели.

На организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, была оказана помощь муниципальным образованиям Новгородской и Тверской областей, адресную поддержку получили ветераны Псковской области. Активное участие в подготовке к празднованию Дня Победы принимали волонтеры предприятия. При содействии работников ООО «Транснефть – Балтика» выполнено благоустройство воинских памятников и захоронений.

Оказывалась помощь в проведении спортивных мероприятий. При поддержке компании в Ленинградской области состоялось первенство Северо-Западного Федерального округа РФ по боксу среди юниоров и юниорок, а в г. Санкт-Петербурге – открытый чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по восточному боевому единоборству. Пестовская спортивная школа (Новгородская область) получила современное оборудование для проведения соревнований.

6 школ в Ярославской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях, которые ранее в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО «Транснефть» развития школьного образования получили новые кабинеты и оборудование для классов физики, химии и математики, при поддержке ООО «Транснефть – Балтика» смогли обновить материально-техническую базу. Также благодаря предприятию завершен капитальный ремонт в детском доме-интернате имени Ушинского в Новгородской области, приобретено оборудование для пищеблока учреждения.

В 2022 году завершились работы по монтажу интерактивного оборудования для экспозиции Музея Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства. Музей работает на базе школы Рахьинского центра образования в деревне Ваганово Всеволожского района Ленинградской области. При поддержке ООО «Транснефть – Балтика» школа закупила 2 интерактивных стола, дополняющих традиционные экспонаты музея современными мультимедийными технологиями. Столы представляют из себя сенсорные панели с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющие посетителям музея получать в доступной форме аудиовизуальную и текстовую информацию, в том числе, используя тематический игровой контент.

В канун Нового года предприятие традиционно оказывало поддержку в приобретении подарков для детей в сложной жизненной ситуации. Такую помощь получили социальные учреждения Тверской, Ленинградской, Псковской, Ярославской, Новгородской и Смоленской областей. Кроме того, сотрудники ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в акциях «Елка желаний» в регионах присутствия, исполнив детские новогодние мечты.

Общий объем оказанной предприятием в 2022 году благотворительной помощи составил более 45 млн руб.