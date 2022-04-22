Бюро А4 разработали для ЖК «1-й Нагатинский» проект премиальной и комфортной среды

Утверждена концепция благоустройства первой очереди жилого комплекса «1-й Нагатинский» – нового проекта бизнес-класса, который будет построен возле метро «Нагатинская». Одним из наиболее впечатляющих элементов двора станет площадка для детских игр с игровым мостом «Гора Фудзияма», к основанию которой подступают островки леса. Гора словно олицетворяет красоту и гармонию жизни в новом проекте.

Автором проекта стало бюро А4 – увлеченная команда профессионалов, в портфолио которой павильон «Книги» на ВДНХ, кинотеатр «Пионер» в парке Музеон и другие знаковые для столицы проекты.

Концепция территории жилого комплекса «1-й Нагатинский» отвечает стандартам благоустройства более высокого ценового сегмента жилья. Это стало возможным благодаря выбору премиальных материалов и нестандартным креативным решениям команды А4 – в проекте появится уникальный для столичных проектов бизнес-класса японский двор, а также другие элементы премиального благоустройства.

«1-й Нагатинский» планируется реализовывать в несколько очередей на участке площадью 13 Га. Поэтому перед бюро была поставлена задача не просто разработать образец благоустройства, но и заложить на территории первой очереди легенду и айдентику всей территории нового масштабного проекта.

При решении этой задачи специалисты бюро А4 выявили ценности основных целевых аудиторий и провели аудит проблематики пространства двора. Ключевыми тезисами при разработке идеи стали поиск подлинности, стремление к успеху, уверенность и безопасность. Именно эти понятия легли в основу создания премиальной и комфортной среды для резидентов жилого комплекса.

Важным элементом благоустройства стал променад, соединяющий разные функциональные зоны. С обеих сторон его окружают растения разной высоты, образующие естественный природный коридор, а также арт-скульптуры, сменяющие друг друга в соответствии с временами года.

На территории первой очереди появится несколько функциональных зон – как для отдыха, так и для активного времяпрепровождения. Одна из таких зон задумана как сад для медитаций, а рядом с ней расположен многофункциональный павильон-пергола. В летнее время павильон представляет собой открытую площадку для занятий йогой и спортом на открытом воздухе. Прямо в павильоне будет расти дерево, пронизывающее своей кроной кровлю, символизируя тем самым единение с природой. В зимнее время года часть павильона будет закрываться раздвижными стеклянными перегородками, образуя камерное помещение.

«Команда бюро А4 смогла сделать невероятное: вместить на территорию одной лишь первой очереди ЖК «1-й Нагатинский» весь спектр возможностей благоустройства премиального уровня, создать множество функциональных зон, сделать двор модным, гармоничным, создать скрытые от глаз приватные островки, что особенно важно для жителей огромного мегаполиса», – подчеркнули в ЖК «1-й Нагатинский».

«Для нас было очень важно реализовать на территории двора многогранный образ, который передаёт спокойствие и изящество. Мы вдохновлялись модернистскими садами, а также японскими традициями создания пространств для отдыха и медитаций, которые выражают гармонию и спокойствие через геометрию линий и форм», – подчеркнул Алексей Афоничкин, партнер-основатель и руководитель проектного отдела Бюро А4.

ЖК ««1-й Нагатинский» строится в динамично развивающемся районе Москвы, рядом с метро «Нагатинская» и благоустроенными набережными. Проект бизнес-класса планируется реализовать в несколько очередей на участке площадью 13 Га.

В состав первой очереди ЖК «1-й Нагатинский» войдут три корпуса переменной высотности с собственными дизайнерскими лобби. Архитектурная концепция первой очереди комплекса, выполненная бюро APEX, отличается сдержанной современной элегантностью.

Проект выгодно отличает местоположение — рядом с центром города, в нескольких минутах от станции метро «Нагатинская» и в шаговой доступности от МЦК «Верхние котлы». Поблизости есть много благоустроенных мест для прогулок на выбор жителей — набережная Марка Шагала, Нагатинская и Новоданиловская набережные, ландшафтные городские парки.

Бюро А4 — профессиональная, увлеченная, постоянно развивающаяся команда. Любой проект для нас – исследование возможностей современной архитектуры, которые мы вместе изучаем еще со школы при МАРХи (2005). Сегодня наш опыт позволяет принимать новые вызовы, оперативно реагировать на запросы рынка и предлагать качественные архитектурные решения маркетинговых и экономических задач. Среди проектов бюро: павильон «Книги» на ВДНХ, кинотеатр «Пионер» в Музеоне, городские балконы c видом на Кремль, благоустройство Раушской и Космодимианской набережных.