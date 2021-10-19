Бывшая промзона «Южный порт» будет реорганизована по программе «Индустриальные кварталы»

Опубликован проект решения о комплексном развитии бывшей промзоны «Южный порт», расположенной на юго-востоке Москвы. Работы будут проведены по программе «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в реализацию второго проекта в Печатниках составит 100 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект превысит 13 млрд рублей в год, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного, а также общественно-делового назначения, в которых будет создано более девяти тысяч новых рабочих мест. В реорганизацию территории площадью 18 га вложат 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 млрд рублей», — сказал заместитель Мэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, инвесторы возведут 426 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Новые высокотехнологичные производства займут около 120 тысяч квадратных метров, под общественно-деловое строительство заложено 306 тысяч квадратных метров, — рассказал он. — Предельный срок реализации проекта с момента заключения договора о комплексном развитии территории составит не более 11 лет».

Ранее Правительством Москвы под комплексное развитие был одобрен еще один участок в Печатниках, площадью более 19,5 га. Суммарно благодаря двум проектам в ближайшие 10-12 лет район сможет получить дополнительно более 15,5 тысяч новых рабочих мест. В целом промзона сохранит промышленную функцию, в дополнение к которой будет построена удобная инфраструктура, состоящая из деловых и торговых центов, магазинов, кафе.

Программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон «Индустриальные кварталы», которая реализуется в столице по поручению Мэра Сергея Собянина предусматривает редеволепмент почти двух тысяч гектаров, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы — более семи триллионов рублей. Благодаря этому в Москве будет создано около 500 тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит приблизительно три триллиона рублей в виде налоговых поступлений.

Справочно:

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка «Коровино». В сентябре 2021 года был подписан пятый договор — о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе».