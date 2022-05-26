Caiman объединяет ведущие мировые технологии

В 2022 году бренд Caiman вывел на российский рынок 100 новинок садовой техники. В интервью основатель компании Александр Маркин расскажет о самых передовых технологиях в этой области.

Бренд Caiman объединяет более 20 категорий профессиональной техники – компания представляет широкий ассортимент продукции как для владельцев частных земельных участков, так и машины для корпоративных клиентов, работающих, в том числе, в сфере сельского хозяйства и фермерства, строительства и реновации, ЖКХ, спортивных сооружений, МЧС.

Всего в ассортименте – более 700 наименований оборудования для парка и сада. Caiman предлагает своим покупателям современные культиваторы и мотоблоки, газонокосилки и газонокосильные машины, аэраторы, садовые тракторы, снегоуборщики, уникальные опрыскиватели, генераторы и мотопомпы, большую коллекцию роботов.

История создания современного бренда Caiman

Компания Caiman была создана в 2004 году при сотрудничестве с компанией Pubert, мировым лидером по производству культиваторов. Это французский бренд, который принадлежит российской компании Unisaw Group.

Техника Caiman производится на 16 заводах Европы и Японии, а несколько лет назад в Подмосковье стартовало собственное производство садовых машин.

Руководители Caiman поставили перед собой довольно амбициозную задачу – привнести на российский рынок лучшие мировые технологии в сегменте садового оборудования. Ставка делалась на профессиональный результат, легкость в управлении и удобство, производительность, интенсивность использования, долговечность и качество.

Основателю бренда Caiman и генеральному директору компании Unisaw Group Александру Маркину удалось со своей командой не только построить высокотехнологичный профессиональный бренд, но также создать сервис, объединивший услуги, впервые появившиеся на рынке садовой техники не только в России, но и в мире.

Александр Маркин – победитель и призер школьных олимпиад по математике и физике. По окончании заочной физико-технической школы при МФТИ реализовал свою мечту и поступил в МГТУ им. Баумана. Увлекается спортом. В прошлом – чемпион и призер российских и международных соревнований по лыжным гонкам, в этом году поставил личный рекорд – прохождение 50-километровой лыжни.

Александр Маркин, основатель Caiman:

«Все это научило меня не бояться браться за сложные вопросы. Если нет здравого смысла – ищи другой путь. Вся история создания нашего бизнеса – постоянный поиск, настойчивость и гибкость».

Его целью было создать бренд, который объединит модели, созданные на базе самых современных технологий.

Александр Маркин, основатель Caiman:

«На самом деле не важно, в какой сфере ты работаешь. Главное – что нового ты привносишь и какой получаешь результат».

Как удается поддерживать высокое качество сервиса

Работать с технологичным и качественным оборудованием непросто. Машины требуют высокого качества сервиса. Поэтому, начав работать с профессиональной техникой, компания сразу приступила к построению собственного сервисного центра. Необходимо было создать современную торговую площадку, ремонтные мастерские, склады запчастей и садовых машин, разработать и внедрить совершенно новые на российском рынке стандарты.

Александр Маркин, основатель Caiman:

«Организовать широкий спектр качественных услуг на высоком уровне можно только, имея в своем ассортименте профессиональную технику передового класса. Существенную часть обязательств в сегменте масс-маркет выполнить невозможно. В случае Caiman качество таково, что обращения по гарантийному ремонту составляют менее 1% случаев от общего количества продаж. Именно качество, надежность и передовые технологии позволили внедрить программу «Гарантия Caiman 5+», которая имеет федеральный охват. Оборудование Caiman служит более 10 лет и обладает самой низкой на рынке стоимостью владения».

Сервисный центр Caiman, работающий семь дней в неделю, предлагает услуги, ряд которых были выведены на рынок впервые. Покупатели могут получить оборудование в аренду, они могут воспользоваться подменной техникой, в случае форс-мажора представители Caiman выезжают на место для ремонта либо самостоятельно забирают машину в сервис. Потребителям садовой техники очень важно не упустить сезонные работы. В связи с этим организована программа поставки запчастей в течение 24-х часов. Есть и предложение «обратного выкупа»: после пятилетнего гарантийного срока в компании готовы выкупить изделие, находившееся в частном использовании, за 50% от начальной цены. Подробнее об условиях программы можно почитать на официальном сайте Caiman.

При создании моделей Caiman применяются идеи и материалы, используемые в автомобилестроении – от профессиональной трансмиссии до литья алюминия под давлением. Это и редукторы KAAZ, изготовленные на фабрике, производящей дифференциалы для спортивных машин; коробка Vario-автомат, которая пришла от ведущего французского производителя автомобилей; двигатели из японского автомобилестроения, заключающие в себе последние ноу-хау. Эти технологии обеспечивают меньший расход топлива и позволяют достигать существенной экономии, например, при работе на садовых тракторах. А бензокосы Caiman, за счет качества обработки цилиндра поршневой группы, имеют расход топлива на 20% меньше, чем у аналогов. Эти самоходные машины предназначены для интенсивного использования в жестких условиях и способны выдерживать максимальные нагрузки.

Еще один пример: бензокосы Caiman, созданные на базе современных японских технологий, отличающиеся легкостью, пониженным уровнем вибрации и комфортностью. Компактная и очень хорошо сбалансированная бензокоса WХ24 может работать как по газонной траве, так и по высокой с применением высокотехнологичного диска. Последний имеет победитовые наконечники, с помощью которых коса даже относительно небольшой кубатуры цилиндра может выполнять работу инструмента, имеющего в полтора-два раза большую кубатуру. То есть, WХ24 с установленным диском выполняет работу косы с объемом 30-35 кубических сантиметров, на которой установлена леска. Японский диск высокоэффективен, работа занимает меньше времени, инструмент легко справляется с порослью, он компактнее и легче по весу. Сейчас в модельном ряду Caiman 12 бензокос, рассчитанных на решение разных задач.

Интерес к бренду Caiman растет. Начиная с 2019 Caiman удваивает свои продажи. Сегодня профессиональную садово-парковую технику Caiman можно купить на всей территории России. Она доступна и в интернет-магазине, и в торговых точках. На данный момент у компании 520 партнеров в 240 городах, расположенных во всех регионах России. Также с 2014 года бренд Caiman представлен в фирменном салоне, расположенном в Химках, а в январе этого года компания открыла новый салон и сервисный центр в Санкт-Петербурге.

Источник — РБК