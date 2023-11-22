CATL и Stellantis подписали меморандум о поставках на европейский рынок аккумуляторов LFP

CATL и Stellantis N.V. объявили о подписании меморандума о намерениях о поставках аккумуляторов и модулей LFP для производства электромобилей Stellantis в Европе. Для дополнительной поддержки агрессивной стратегии электрификации Stellantis обе компании рассматривают возможность создания совместного предприятия с равноценными инвестициями.

Меморандум о намерениях очерчивает контуры долгосрочного сотрудничества CATL и Stellantis по двум стратегическим фронтам: разработка дорожной карты по внедрению данной смелой технологии в поддержку современнейших электрических транспортных средств Stellantis, работающих от аккумуляторов, а также определение возможностей еще большего усиления цепочки создания ценности аккумуляторов.

«Данный меморандум о намерениях, подписанный с компанией CATL о поставках аккумуляторов LFP является еще одной составляющей нашей долгосрочной стратегии по защите свободы передвижения представителей европейского среднего класса», – сказал главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares). «CATL – отраслевой лидер в данном сегменте, и вместе с нашими легендарными автомобильными брендами мы предоставим нашим клиентам инновационную и доступную технологию производства аккумуляторов, которая к тому же поможет нам в достижении нашей амбициозной цели по углеродной нейтральности к 2038 г.»

«Мы очень рады, что сможем перейти на новый уровень нашего сотрудничества со Stellantis. С учетом проверенного временем профессионального опыта производства автомобилей, которым обладает Stellantis, а также передовой технологии производства аккумуляторов компании CATL, мы полагаем, что наше партнерство станет решающим шагом на пути обеих компаний к целям по углеродной нейтральности», – добавил Робин Цзэн (Robin Zeng), председатель правления и генеральный менеджер CATL. «Мы по-прежнему намерены поставлять на рынок более конкурентные решения, соответствующие целям устойчивого развития, чтобы способствовать глобальному энергетическому переходу наших партнеров.

Обладая долгим сроком службы и высокой термической стабильностью, технология LFP может позволить Stellantis предлагать высококачественные, долговечные и доступные электрические автомобили в сегменте пассажирского транспорта, кроссоверов и «паркетных» внедорожников в категориях B и C.

В рамках своей стратегии Dare Forward 2030 Stellantis анонсировала планы по достижению к 2030 г. 100 % ассортимента электромобилей на аккумуляторах (BEV) в сегменте пассажирских автомобилей в Европе и 50 % ассортимента BEV в сегментах пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в США. Stellantis уже идет по пути достижения углеродной нейтральности к 2038 г. Stellantis собирает группу партнеров для обеспечения стабильных поставок основных материалов с низким углеродным следом для своего электрифицированного будущего.