CATL открыл инновационный энергетический центр в Чэнду

Компания CATL открыла NING Space, новый энергетический центр в Чэнду, провинция Сычуань. Созданный совместно с множеством производителей автомобилей и местными органами власти, NING Space предоставляет инновационный всеобъемлющий опыт для потребителей «просмотра, выбора, использования и изучения» электромобилей, что ускорит глобальный переход к электромобильности.

EVs equipped with CATL’s batteries (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited)

Выступая на церемонии открытия, Ли Пин (Li Ping), вице-председатель CATL, прокомментировал, что в условиях глобальной энергетической трансформации автомобильная промышленность и менталитет потребителей претерпевают значительную реструктуризацию. Компания CATL в партнерстве с автопроизводителями создала новую платформу, предназначенную для создания моста между автопроизводителями и потребителями, способствующего инновациям и взаимному успеху.

Science workshops (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited)

Ло Цзянь (Luo Jian), генеральный менеджер отдела маркетинга CATL, сказал, что благодаря таким особенностям, как «полнота» и «инновации», пространство посвящено оказанию помощи автопроизводителям в эффективной демонстрации своих автомобилей, оказанию помощи потребителям в выборе правильных автомобилей и продвижению низкоуглеродного образа жизни.

After-sales service brand «NING SERVICE» (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited)

Являясь первым в мире брендовым павильоном электромобилей, комплекс площадью 13 000 м² вмещает почти 100 моделей примерно 50 автомобильных брендов, предлагая потребителям бесконечное автошоу с полной коллекцией самых популярных моделей автомобилей.

Opening ceremony of NING Space (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited)

В различных областях пространства эксперты по электромобилям готовы ответить на вопросы и предоставить индивидуальные рекомендации, основанные на потребностях потребителей, бюджете и использовании. Пространство также предлагает информацию об истории и развитии электромобилей, а также демонстрирует новейшие инновационные технологии батарей. Кроме того, здесь проводятся регулярные научные семинары, помогающие пользователям всех возрастов исследовать и изучать зеленую энергию, а также электромобили.

NING Space (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited)

На церемонии открытия компания CATL также запустила бренд послепродажного обслуживания «NING SERVICE». Обладая сетью из 112 профессиональных сервисных станций и надежной системой обучения, «NING SERVICE» предоставляет высококачественные услуги, такие как техническое обслуживание аккумуляторов, проверка состояния и мобильное спасение, обеспечивая беспроблемный опыт для пользователей электромобилей.

Для дальнейшего улучшения пользовательского опыта и расширения предложений услуг компания CATL в тот же день запустила мини-программу WeChat. Специально разработанная для пользователей электромобилей, мини-программа предоставляет услуги, включая поиск зарядных станций, разведку, помощь в выборе и советы по использованию электромобилей, а также научные семинары о новой энергии. Используя онлайн-каналы, CATL предоставляет эффективные, удобные, высококачественные и разноплановые услуги пользователям электромобилей.

Движение в сторону зеленой энергетики не остановить. NING Space от CATL создаст глубокую связь между автопроизводителями и потребителями электромобилей, предлагая более богатое разнообразие сценариев, более специализированные услуги и исключительный потребительский опыт, открывая тем самым совершенно новую главу в жизни зеленой энергии.