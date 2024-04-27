CATL представила Shenxing PLUS с дальностью 1000 км и сверхбыстрой зарядкой 4C

На выставке Auto China 2024 компания CATL представила Shenxing PLUS — первый в мире литий-железо-фосфатный аккумулятор, который достигает дальности свыше 1000 километров благодаря сверхбыстрой зарядке 4C. В течение восьми месяцев после запуска аккумулятора Shenxing со сверхбыстрой зарядкой в августе 2023 года компания CATL снова раздвинула границы технологии аккумуляторов LFP, открыв эру сверхбыстрой зарядки для всей отрасли.

Dr. Wu Kai, chief scientist of CATL

Gao Huan, CTO of CATL’s China E-car Business

CATL product launch

Аккумулятор Shenxing PLUS обеспечивает пользователям сверхдлительный пробег, превышающий 1000 километров, что означает поездку из Пекина в Нанкин без подзарядки по дороге. Это позволяет транспортным средствам, работающим на новых источниках энергии, не только удовлетворять потребности в поездках на работу в городских районах, но и обслуживать поездки на дальние расстояния между провинциями.

1000-километровый исключительно электрический пробег является результатом непрерывных технологических прорывов. Катод Shenxing PLUS изготовлен с использованием технологии гранулярной градации, которая помещает каждую нанометровую частицу в оптимальное положение для достижения сверхвысокой компактной плотности. Запатентованный трехмерный сотовый материал добавляется к аноду, увеличивая плотность энергии и эффективно контролируя объемное расширение во время циклов зарядки и разрядки. Цельный корпус, который является первым в отрасли, оптимизирует использование внутреннего пространства, позволяя ячейкам Shenxing PLUS достичь беспрецедентного уровня плотности энергии.

На системном уровне аккумуляторная батарея Shenxing PLUS имеет топологическую структуру, оптимизированную поверх технологии CTP 3.0 без модулей, что повышает эффективность упаковки на 7%. Благодаря прорывам в материалах и структуре плотность энергии аккумуляторной системы Shenxing впервые превышает порог в 200 Втч/кг, достигнув 205 Втч/кг, что делает реальностью расстояния более 1000 километров.

Помимо большой дальности, Shenxing PLUS также быстро заряжается. Он может обеспечить 600-километровое расстояние всего за 10 минут зарядки, намного превосходя обычные батареи, доступные на рынке, и обеспечивая истинную сверхбыструю скорость зарядки в один километр в секунду.

Для достижения ускорения скорости зарядки Shenxing PLUS применяет технологии, включающие быстрое литий-ионное проводящее покрытие, добавление переходных металлических элементов и новую нанометровую инкапсуляцию, обеспечивающую более плавную и эффективную передачу энергии между катодными и анодными материалами. Компания CATL расширила зону перегрузки по току и емкость клемм в аккумуляторной системе для быстрого рассеивания тепла во время зарядки сильным током. С точки зрения основных алгоритмов BMS, недавно разработанная модель поляризации ИИ CATL может прогнозировать и контролировать зарядный ток в режиме реального времени, обеспечивая более быстрое и интеллектуальное пополнение энергии.

В дополнение к исключительным новым батареям компания CATL также инициировала строительство сети сверхбыстрой зарядки Shenxing Superfast Charging Network для создания крупнейшей платформы сверхбыстрой зарядки в Китае. CATL сотрудничает с ведущими в отрасли партнерами, такими как Star Charge, YKC и Shudao New Energy, чтобы обеспечить наиболее удобную и экономичную мобильность для большего числа владельцев автомобилей благодаря сверхбыстрой зарядке аккумуляторов Shenxing.

CATL также планирует запустить первый в отрасли клуб владельцев автомобилей со сверхбыстрой зарядкиой Shenxing, работающий в более чем 600 точках обслуживания, охватывающих 271 город префектур в 31 регионе провинциального уровня. Он предоставит владельцам транспортных средств Shenxing услуги по спасению на дорогах, осмотру и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей и другие услуги.