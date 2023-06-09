CCI представил на выставке ITMA 2023 инструмент COTTON USA Mill Performance Index

На выставке ITMA 2023 представлен новый важный инструмент сравнительного анализа прядильных фабрик, который позволяет фабрикам оценивать свою производительность по сравнению с другими и однозначно демонстрирует положительное влияние американского хлопка: COTTON USA Mill Performance Index.

«Возможности сравнительного анализа, предлагаемые данным инструментом Международного совета по хлопку, Cotton Council International (CCI), могут преобразить работу фабрики, — заявил исполнительный директор CCI Брюс Этерли (Bruce Atherley). — Индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index показывает, как прядильные фабрики выглядят на фоне своих прямых конкурентов и как поставки американского хлопка в конечном итоге повышают производительность и обеспечивают более высокую прибыль».

COTTON USA Mill Performance Index (патент находится на рассмотрении) анонимно собирает данные участвующих прядильных фабрик и проводит оценку эффективности по пяти ключевым затратообразующим факторам: выход материала, производительность станков, производительность труда, управление эффективностью и управление энергопотреблением. Безопасность данных является главным приоритетом, и анонимность гарантируется.

Этот эксклюзивный инструмент был представлен на выставке ITMA 2023 — крупнейшей в мире международной выставке текстильных и швейных технологий — после успешного проведения пилотной программы, в которой приняли участие 47 фабрик из 13 стран. Экспериментальный проект показал, что американский хлопок повысил производительность труда и привел к улучшению условий работы/снижению обрывов основы, повышению выхода гребенной и кардной пряжи, повышению производительности станков и скорости вращения веретена.

Участие в программе COTTON USA Mill Performance Index доступно только по приглашению для прядильных фабрик, которые являются участниками протокола US Cotton Trust Protocol и потребляют не менее 10 000 тюков хлопка США Upland и Supima.