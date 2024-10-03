CCTV+: Дипломатические миссии Китая провели приемы по случаю национального праздника

Дипломатические представительства Китая во всем мире провели мероприятия, посвященные 75-й годовщине основания Китайской Народной Республики, в преддверии Национального дня Китая.

По случаю Национального дня Китая посольство КНР в Северной Корее в пятницу провело прием, на котором гости поделились своими ожиданиями относительно более высокого уровня двусторонних отношений.



Выступая на мероприятии, заместитель председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания Северной Кореи Кан Юн Сок (Kang Yun-sok) пожелал китайскому народу под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) во главе с Генеральным секретарем Си Цзиньпином (Xi Jinping) добиться еще больших успехов в созидании Китая как современного во всех отношениях социалистического государства.



Посольство Китая в Камбодже также провело прием в пятницу в Пномпене.



На мероприятии камбоджийские гости высоко оценили вклад Китая в укрепление регионального и глобального мира и экономического развития, заявив, что их страна готова и впредь поддерживать крепкую дружбу с Китаем на благо обеим странам и их народам.



Вице-премьер Камбоджи Хун Мани (Hun Many) поздравил китайское правительство и китайский народ с юбилеем и пожелал Китаю дальнейшего развития и процветания.



Он также высоко отозвался об инициативе «Пояс и путь», выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что она отвечает веяниям времени, придает новый импульс сотрудничеству между странами и создает для них взаимодополняющие преимущества.



В четверг посольство Китая в ЮАР провело прием, дополнив его тематической выставкой, посвященной развитию Китая и его традиционной культуре.



Посольство Китая в Гондурасе провело в пятницу прием, на котором присутствовали официальные лица, включая председателя Национального конгресса Гондураса Луиса Редондо (Luis Redondo) и вице-президента Гондураса Дорис Гутьеррес (Doris Gutierrez), а также гости из всех слоев общества, собравшиеся, чтобы отпраздновать годовщину основания КНР и двустороннюю дружбу.



На приеме, устроенном в четверг посольством Китая в Испании, гости высоко оценили развитие Китая и выразили полную уверенность в продолжении двустороннего сотрудничества.



Китайская дипломатическая миссия в ЕС и посольство КНР в Бельгии в среду провели совместный прием в Брюсселе, где гости заявили, что готовы укреплять обмены и сотрудничество между Китаем и ЕС для достижения большего прогресса в двусторонних отношениях.