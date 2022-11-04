CCTV+ и CIPCC провели глобальный семинар для СМИ

В Пекине в среду состоялся глобальный семинар для средств массовой информации, организованный компанией CCTV Video News Agency (CCTV+) и Китайским международным пресс-центром (CIPCC) в целях углубления взаимопонимания между китайскими и зарубежными средствами массовой информации.

В этом мероприятии под лозунгом «Новый путь к модернизации, новая глава сотрудничества» приняли участие представители 100 средств массовой информации из 40 стран и регионов.

«Посещение Китая приоткрыло завесу и дало нам прекрасную возможность для правдивого знакомства со страной. С помощью средств массовой информации мы также можем рассказать о китайских методах и практиках другим странам», — заявил г-н Ахмед Мохамед Саадельдин (Ahmed Mohamed Saadeldin), ведущий египетского телеканала Neil TV, комментируя свой опыт участия в мероприятии.

Президент CCTV+ Тэн Юньпин (Teng Yunping) в своем вступительном слове тепло приветствовал всемирный пресс-корпус. Он заявил, что, будучи неотъемлемой частью China Media Group (CMG), CCTV+ играет ключевую роль в информировании общественности о важности 20-го Всекитайского съезда КПК, и выразил готовность сотрудничать с медиапартнерами по всему миру, чтобы дополнять сильные стороны друг друга и стремиться к общему развитию в будущем.

«Это мероприятие подарило ценную возможность для обмена мнениями обеих сторон (CCTV+ и CIPCC) и предоставило платформу для того, чтобы укрепить взаимодействие и поделиться опытом в области освещения значимых событий», — заявил на семинаре директор CIPCC Юй Лэй (Yu Lei).

В ходе тематической сессии, проведенной в рамках данного мероприятия, 14 делегатов поделились своими мнениями и опытом освещения событий в Китае. Некоторые представители средств массовой информации отметили, что западные страны имеют свою собственную точку зрения по тем или иным вопросам, в то время как другие отметили, что западные страны, возможно, неправильно истолковывают или искажают новостные репортажи, касающиеся Китая.

«Создание честных репортажей — это обязанность журналиста на протяжении всей его карьеры», — заявил заместитель главного редактора газеты «Народное слово» в Узбекистане Руслан Кенджаев (Ruslan Kenjaev).

«Мы — независимые люди. Мы должны иметь свое собственное суждение. Таким образом, мы должны гарантировать соответствие действительности и объективность новостных сообщений и уметь лучше донести истинный Китай до нашей аудитории», — заявила Франсиска Мартинес Матео (Francisca Martinez Mateo), репортер мексиканского телеканала Canal 6 TV.

Заслушав выступление председателя КНР Си Цзиньпина на 20-м Всекитайском съезде КПК, в котором рассказывается о грандиозных изменениях в развитии Китая, международные журналисты, присутствовавшие на семинаре, заявили, что они теперь больше знают об управлении, планах и стратегиях китайского правительства на ближайшие пять лет. Этот опыт поможет им создавать более точные новостные материалы и медиапродукты для всего мира.

Тристан Дутерте Нодало (Tristan Duterte Nodalo) из CNN Филиппины заявил, что благодаря современной модернизации журналистики и более широкому использованию цифровых подходов корреспонденты лучше подготовлены к тому, чтобы делиться с остальным миром более качественной информацией.