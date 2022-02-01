CCTV+: Си Цзиньпин посещает провинцию Шаньси на севере Китая перед китайским Новым годом

ПЕКИН, 28 января 2022 г. /PRNewswire/ — В среду Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой визит в провинцию Шаньси на севере Китая с целью ознакомиться с экономическим положением людей в преддверии китайского Нового года, называемого Праздником весны.

В двух поселках городского округа Линьфэнь товарищ Си, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, посетил дома местных жителей и проинспектировал ход восстановительных работ в зонах, пострадавших от прошлогодних наводнений, а также работ на местах по восстановлению сельского хозяйства, обеспечению доступа населения к отоплению в зимнее время, укреплению и расширению достижений в борьбе с нищетой и стимулированию возрождения села.

На протяжении 10 лет Си Цзиньпин традиционно посещает простых граждан, стараясь уделить особое внимание группам, представляющим социально уязвимые категории населения. Такие визиты организуются в преддверии Праздника весны, являющегося важнейшим праздником по китайскому лунному календарю и поводом для сбора семей в полном составе. В этом году Праздник весны приходится на 1 февраля.