CCTV+: Си призывает Внутреннюю Монголию к «зеленому» развитию и модернизации Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая придерживаться своей стратегической позиции, продолжать экологически чистое развитие и стремиться написать новую главу китайской модернизации.

Си, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета, сделал эти заявления в среду и четверг во время инспекционной поездки в Хух-Хото, столицу автономного района Внутренняя Монголия.

Во время посещения промышленного парка Чжунхуань во второй половине дня в среду Си заявил, что экологически чистое развитие — это путь, которому необходимо следовать, а главный приоритет развития Внутренней Монголии заключается в преобразовании и модернизации традиционной энергетической отрасли, активном развитии экологически чистой энергетики и укреплении основной энергетической базы страны.

В выставочном зале парка Си ознакомился с усилиями региона по развитию новой энергетики и отрасли новых материалов, содействию оптимизации и корректировке промышленной структуры, а также содействию экологически чистому и низкоуглеродному развитию.

Си Цзиньпин посетил заводы в парке, чтобы познакомиться с производственным процессом и получить более подробную информацию об исследованиях, разработках и производстве полупроводниковых и фотоэлектрических материалов, а также другой продукции.

Покидая парк, Си подчеркнул необходимость обеспечения высокого уровня открытости и взаимовыгодного сотрудничества с остальным миром.

Си надеется, что предприятия и сотрудники будут продолжать упорно работать и стремиться к большим достижениям.