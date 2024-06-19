CCTV+: влияние отца на Си Цзиньпина как государственного служащего

Для президента Китая Си Цзиньпина слова и дела его отца Си Чжунсюня (1913-2002), воплощающие принцип «быть государственным служащим народа», являются семейной ценностью, которая глубоко укоренилась в его взглядах на жизнь, работу и философию.

В выставочном зале бывшего префектурного партийного комитета Суйдэ провинции Шэньси на северо-западе Китая особенно бросается в глаза одна строчка: «сидеть прямо на стороне народа», о чем сказал Си Чжунсюнь, который когда-то также был партийным руководителем уезда Суйдэ.

«Отец требовал от нас простой жизни. Наша одежда была не только вся залатана, но и передавалась от старших братьев и сестер. Старшие братья отдавали свою одежду младшим сестрам, а младшие сестры — младшим братьям. Нам не разрешали оставлять на тарелке рисовое зернышко. У моей семьи строгие революционные традиции», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Чжунсюнь учил своих детей словами и делами и требовал от них оставаться верными своим первоначальным устремлениям. Он был «из народа», и в его сердце были простые люди на протяжении всей его жизни.

Слова и дела Си Чжунсюня оказали глубокое влияние на Си Цзиньпина. От небольшой деревни до ЦК партии и от секретаря партии до генерального секретаря партии Си Цзиньпин всегда заботился о народе и стране, посвящал себя народу и считал стремление людей к лучшей жизни своей конечной целью.

«Его требование — хорошо работать, хорошо учиться и хорошо со всем справляться. Для нас это девиз, который мы должны передать будущим поколениям. Когда Си Чжунсюнь присоединился к революции, он считал себя не руководителем, а обычным человеком, выполняющим массовую работу деревня за деревней, домашнее хозяйство за домашним хозяйством», — сказала Ци Синь, мать Си Цзиньпина.

«Он всегда считал, что я должен быть частью народа, и никогда не должен отделяться от него. Мой дед был фермером, мой отец присоединился к революции как фермер, и я сам работал фермером в течение семи лет. Проблемы людей — это то, что меня всегда волновало. Человеческое — это самое главное », — сказал президент Си.

«От людей, для людей, на благо людей». Эти слова и дела отца Си — эстафета, наследие и вдохновение революционного духа двух поколений китайских коммунистов. Они передают глубокую любовь между отцом и сыном и стремление быть государственным служащим для людей.