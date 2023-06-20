CCTV+: Влияние отца на Си в философии, ориентированной на людей

Мир
20 июня 2023

Личное письмо, написанное председателем КНР Си Цзиньпином своему отцу Си Чжунсуню (1913-2002 годы жизни) в 2001 году, показало, как слова и дела его отца глубоко проникли во взгляды Си Цзиньпина на бережливую жизнь, тяжелый труд и государственное управление, особенно в его философию, ориентированную на людей.

15 октября 2001 года, в день 88-летия Си Чжунсуня, семья Си провела редкое воссоединение. Си Цзиньпин, который в то время был губернатором восточной китайской провинции Фуцзянь, не смог присутствовать на семейном мероприятии из-за рабочих обязательст. Извиняющийся сын написал отцу письмо с благодарностью.

В письме он с нежностью говорил о своей неизменной привязанности к родителям и о многих благородных качествах, которым он научился у своего отца.

Си Чжунсюнь был одним из центральных лидеров первого поколения лидеров Коммунистической партии Китая (КПК). Он всегда был верен своему народу.

Став в 1943 году партийным руководителем уезда Суйдэ северо-западной китайской провинции Шэньси, Си Чжунсунь сразу же потребовал от местных чиновников воздержаться от самонадеянности и твердо служить 520 000 местным жителям.

Когда в 1978 году Си Чжунсунь приехал в южнокитайскую провинцию Гуандун, чтобы стать партийным руководителем провинции, он работал днем и ночью и посетил 23 уезда под палящим солнцем.

1 октября 1999 года Си Чжунсунь, которому тогда было 86 лет, наблюдал за грандиозным военным парадом и массовым зрелищем на площади Тяньаньмэнь в честь 50-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Он провел дружескую беседу с центральным руководством и сказал: «Мы никогда не должны забывать, что страна — это народ, народ — это страна.»

» Подобно покорному волу, вы молча трудились ради китайского народа. Ваши поступки вдохновили меня посвятить свою жизнь делу служения народу и воздать должное моей великолепной родине и моим соотечественникам», — написал Си Цзиньпин в письме.

Си Чжунсунь служил стране всю свою жизнь, и его прекрасные семейные традиции — это как зеркало, эталон и учебник. Как он сказал своим детям: «Я оставил вам не какое-либо богатство, а хорошую репутацию.»

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Победители конкурса рисунка получили награды на празднике детства от FLAMAX и «Арт-Веранда. Дети»

Общество

Новый городской парк с озером внутри мкр. «Самолет»: как DOGMA обустраивает инфраструктуру жилых кварталов

Мир

Компания Mattson Technology отреагировала на необоснованные утверждения, выдвинутые в СМИ

Мир

CGTN: Си Цзиньпин призывает к действиям по стабилизации отношений между Китаем и США