Гора Лушань находится возле города Лушань, округ Цзюцзян, провинция Цзянси. По легенде, в эпоху династии Чжоу семь братьев из семьи Куан поднялись на гору, чтобы культивировать и искать бессмертие. Там они построили «лу» (соломенный дом), откуда берет свое название гора Лушань. Гора Лушань носит звание «самого необыкновенно впечатляющего окружения скромного дома семьи Куан» и славится очаровательными видами непрерывно меняющегося моря облаков, величественных горных источников и водопадов, а также древних памятников, погруженных в вечную цивилизацию.

Гора Лушань, с ее обильными дождями и низкими температурами, известна как «островок прохлады» в «море жары». С ее величественной вершины, где пик горы погружается в облака, гора Лушань открывается как живописная волшебная страна. Глядя вверх от подножья горы наблюдатель видит гору Лушань, величественно возвышающуюся, как-будто пронизывая облака и создавая завораживающий вид, подобный небесному королевству. И наоборот, при взгляде с вершины на подножье виднеется море облаков, как игривый танец дымки и тумана. Иногда гора может погружаться в тень, где ее не касаются солнечные лучи, в то время как подножье купается в мягкой мороси, создавая приятную и интригующую обстановку.

Природная красота горы Лушань, украшенная легкими облаками провинции Цзянси, порождает отличительное ландшафтное чудо. Здесь можно не только блуждать среди очаровательного царства, ощущая гармоничное сочетание следов человека и природы, но также погрузиться в живописный пейзаж, исполняя эстетические желания исследователей культуры.