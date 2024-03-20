Cermaq продлил сотрудничество с Cognizant

Компания Cognizant объявила о продлении сотрудничества с Cermaq Group AS — ведущим мировым производителем лосося, способствующим переходу систем на более здоровые и благоприятные для климата продукты. Это продолжение длящихся уже десятилетие отношений между двумя компаниями, которые позволили Cognizant быть надежным стратегическим союзником Cermaq в процессе цифровой модернизации. Сотрудничество будет охватывать как норвежские, так и канадские организации Cermaq.

На протяжении всего срока действия соглашения Cognizant будет стремиться упростить, модернизировать и обезопасить технологический ландшафт Cermaq, охватывая все инфраструктурные службы, локальные и облачные, а также будет тестировать новейшие технологические тенденции, включая ИИ и генеративный ИИ. Cognizant будет стремиться снизить общую стоимость владения, ускорить время выхода на рынок, заложить основы цифровой поддержки Cermaq во всем мире и обеспечить стабильную работу инфраструктуры. В результате этой модернизации клиенты Cermaq могут рассчитывать на последовательную и устойчивую цепочку создания стоимости благодаря стабильной работе инфраструктуры.

Компании по производству продуктов питания, такие как Cermaq, видят преимущества модернизации своей цифровой инфраструктуры и внедрения новейших технологий для повышения эффективности и надежности, особенно с учетом текущих требований к глобальным цепочкам поставок и сопряженных с ними трудностей. Cermaq готовится к следующему шагу по наращиванию ИТ-ресурсов и предоставлению организациям в Норвегии и Канаде возможности иметь собственный ИТ-ландшафт в рамках структуры централизованного управления. Cognizant является частью группы управления облаком Cermaq и играет важную консультативную роль, помогая обеспечить достаточную слаженность этой структуры, чтобы организации были независимыми, самодостаточными и сплоченными, в то же время следуя руководящим принципам безопасности и нормативного соответствия, согласованным на глобальном уровне.

Давор Црноя (Davor Crnoja), руководитель глобальной ИТ-системы компании Cermaq Group AS, сказал: «Мы рады продолжить наше сотрудничество с Cognizant, нашим надежным партнером на протяжении последних десяти лет. После длительного и тщательного процесса запроса предложений мы внимательно изучили потенциальных партнеров и уверены, что Cognizant является идеальным выбором для руководства ИТ-службами Cermaq. Это партнерство сыграло важную роль в формировании нашего технологического ландшафта, и мы с нетерпением ждем возможности использовать опыт Cognizant для новых достижений. Сосредоточив внимание на упрощении, модернизации и обеспечении безопасности нашей инфраструктуры, мы ожидаем еще большей эффективности и надежности наших ИТ-служб».

Кнут Инге Бусет (Knut Inge Buset), региональный менеджер Cognizant Norway, сказал: «Мы очень рады продолжить наше сотрудничество после десяти лет предоставления Cermaq надежных и стратегических консультаций в ходе модернизации их технологий и инфраструктуры. Присутствие Cognizant является тем катализатором, который поможет как отдельным организациям Cermaq, так и глобальной организации достичь своих целей и мобилизоваться для внедрения новых технологий по мере их появления, чтобы идти в ногу с рынком. Норвегия является одной из ведущих стран по производству морепродуктов и в значительной степени зависит от голубой экономики. Благодаря нашему сотрудничеству с Cermaq мы с нетерпением ждем развития нашего опыта и знаний в области скандинавской аквакультуры и индустрии морепродуктов».

В целях дальнейшей поддержки здоровья океана в 2023 году Cognizant создала бизнес-подразделение Cognizant Ocean. Его задача заключается в поиске новых областей инноваций в аквакультуре или разведении рыбы, повышении устойчивости производства продуктов питания при обеспечении мира продовольствием за счет отслеживания во времени поведения и благополучия тысяч отдельных рыб.