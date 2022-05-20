CertiK завершила аудиторскую проверку компании BingX

Компания BingX объявила о завершении работы над аудиторским отчетом по итогам проверки, проведенной CertiK в целях гарантирования безопасности инвесторов и сохранности их цифровых активов.

Конфиденциальность и безопасность цифровых активов входят в число главных приоритетов BingX, ведущей в мире платформы социального трейдинга, которая сосредоточила свои усилия на повышении доверия инвесторов.

Компания CertiK, являющаяся одним из лидеров в области безопасности блокчейна, сотрудничала и проводила аудит ряда других известных криптовалютных проектов. Ее миссия заключается в том, чтобы устранить главное препятствие на пути к массовому внедрению криптовалют за счет обеспечения надежности проектов в этой области.

«Компания CertiK является одним из самых авторитетных аудиторов безопасности в криптосфере, и мы рады совместно с ними провести аудит, призванный повысить безопасность нашей платформы для инвесторов. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли беспрепятственно торговать на каждом этапе, и этот аудит, несомненно, повысит доверие инвесторов к нашей платформе». — директор по коммуникациям и партнерским отношениям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Глобальная платформа BingX (www.bingx.com) для торговли на криптовалютных, спотовых рынках и рынках деривативов, предлагает пользователям открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. Платформа BingX, созданная для обогащения криптовалютной индустрии и крипторынков, представляет собой безопасное, надежное и удобное пространство, в котором пользователи могут торговать своими любимыми активами, в том числе BTC, ETH, USDC, ANC и STEPN.