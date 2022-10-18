CGTN: 20-й Всекитайский съезд КПК: Китай определяет будущее социалистической модернизации

В рамках начавшегося в воскресенье 20-го Всекитайского съезда КПК Китай определил цели, задачи и стратегии для Коммунистической партии Китая (КПК) и страны в целом как на следующие пять лет, так и на более долгий срок.

«КПК добилась исторических достижений и изменений в деле Партии и страны за последнее десятилетие», — заявил Си Цзиньпин, который представил доклад съезду от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва.

«Следующие пять лет будут иметь решающее значение для успешного начала усилий по построению современной во всех аспектах социалистической страны», — подчеркнул он.

«Исторические достижения» за последнее десятилетие

Оглядываясь на последние 10 лет, Си Цзиньпин заявил, что страна добилась многих «исторических успехов».



«Мы отметили столетие Коммунистической партии Китая; мы открыли новую эру социализма с китайскими особенностями, мы ликвидировали абсолютную нищету и завершили построение во всех отношениях среднезажиточного общества, тем самым достигнув первой вековой цели», — заявил он, добавив, что эти «исторические достижения» навсегда будут зафиксированы в истории китайской нации и окажут глубокое влияние на мир.

На пути к «китайской модернизации»

Рассказывая о центральной задаче КПК в будущем, Си Цзиньпин заявил, что КПК будет вести китайский народ к реализации второй цели столетия и содействовать всестороннему возрождению китайской нации посредством «китайского пути к модернизации».



По словам Си Цзиньпина, основными требованиями модернизации Китая являются поддержка лидерства КПК и социализма с китайскими особенностями, обеспечение высококачественного развития, развитие полноценной народной демократии, обогащение культурной жизни людей, достижение общего процветания для всех, содействие гармонии между человеком и природой, построение человеческого сообщества с общим будущим и создание новой формы человеческого развития.



«Модернизация Китая содержит элементы, которые являются общими для процессов модернизации во всех странах, но в большей степени характеризуется уникальными для китайского общества особенностями», — сказал он.



Далее Си Цзиньпин подчеркнул ряд аспектов, важных для построения во всех отношениях современной социалистической страны, включая создание новой модели развития и стремление к высококачественному развитию, придание Китаю дополнительного импульса с помощью науки и образования и повышение благосостояния людей.



«Нас ожидает светлое будущее, но нам еще предстоит долгий путь», — заявил Си Цзиньпин, призвав партию смело преодолевать препятствия и трудности, стремиться как к развитию, так и к безопасности, а также обеспечить ресурсы, чтобы справиться с затруднениями и испытаниями на предстоящем пути.