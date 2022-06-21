CGTN: День отца: отец Си Цзиньпина наставлял его, что нужно оставаться ближе к народу

19 июня в этом году отмечается День отца, и многие из нас освежают в своей памяти воспоминания, связанные с отцами и их влиянием.

То же самое касается председателя КНР Си Цзиньпина, который унаследовал ориентированную на людей философию от своего отца Си Чжунсуня. Си Чжунсунь был представителем первого поколения центрального руководства Коммунистической партии Китая (КПК).

Си Чжунсунь верил в то, что официальные лица и массы равны, и поэтому чиновники всегда должны жить среди народа. Лидер из народа, Си Чжунсунь сказал своему сыну: «Независимо от того, какой будет твоя должность, служи народу не покладая рук, искренне учитывай интересы народа, поддерживай тесные связи с народом и всегда оставайся доступным для народа».

Си Цзиньпин отнесся к этому совету очень серьезно. В первые годы своей работы в качестве партийного секретаря Комитета КПК по уезду Чжэндин в провинции Хэбэй на севере Китая Си Цзиньпин посетил каждую деревню в уезде. Позднее, в провинции Чжэцзян, он посетил 90 уездов и городов по всей провинции чуть более чем за год.

Со времени 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012 году, когда он был избран Генеральным секретарем Центрального комитета КПК, Си Цзиньпин во время своих инспекционных поездок по стране встречается с бедными жителями и спрашивает их об условиях жизни.

Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что партия завоевала искреннюю поддержку людей благодаря тому, что всегда служила своему народу сердцем и душой, стремясь к достижению благополучия всех этнических групп.

«Оставайтесь верными партии»

«Мой отец обладает многими благородными чертами характера, которые мне хотелось бы унаследовать»,— написал в 2001 году Си Цзиньпин, занимавший тогда пост губернатора юго-восточной провинции Фуцзянь, в поздравлении своему отцу Си Чжунсуню по случаю его 88-го дня рождения. Сын не смог присутствовать на праздновании в связи с рабочими обязательствами.

Си Чжунсунь всегда учил своих детей сохранять верность партии. «[Мой отец] часто рассказывал нам о том, как он присоединился к революции, говорил нам присоединиться к революции и объяснял, как это делается… и это постепенно повлияло на меня», — вспоминал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин решил перенять революционную эстафету в юном возрасте ― он присоединился к КПК, когда ему было 20 лет.

После первого пленарного заседания Центрального комитета КПК 19-го созыва в конце 2017 года, когда Си Цзиньпин был избран на второй срок Генеральным секретарем Центрального комитета КПК, руководители КПК посетили копию лодки в Восточном Китае, с которой начиналось «плавание» партии.

«Первоначальные устремления членов КПК не должны измениться», — заявил Си Цзиньпин, выступая перед членами партии.

Простой образ жизни

В семье Си существует традиция строгого воспитания детей и простого образа жизни.

Си Чжунсунь регулярно говорил своим детям быть бережливыми. Как вспомнила его дочь Си Цяоцяо, во время еды Си Чжунсунь собирал и ел рисовые зерна и крошки со стола, а в конце хлебом собирал остатки еды со дна тарелки. Си Цзиньпин и его младший брат носили одежду и обувь, доставшуюся им от старших сестер.

В письме 2001 года Си Цзиньпин вспоминал, что его отец вел «чрезвычайно бережливую жизнь». Он добавил, что под влиянием отца у него с детства сформировались трудолюбие и бережливость.