CGTN: Экономические перспективы Китая после смены политики в отношении COVID-19

Недавнее заявление Китая об изменении политики китайского правительства в отношении COVID-19 привлекло внимание к потенциально негативным экономическим последствиям такого решения.

Действительно, Китай может столкнуться с некоторыми проблемами в сфере розничных продаж и потребительских расходов в первое время после смягчения мер по борьбе с COVID-19. Снятие связанных с COVID-19 ограничений не означает немедленного восстановления экономического роста. Рост числа случаев заражения, который может произойти в любой стране, а не только в Китае, означает, что людям потребуется время на то, чтобы вернуться в магазины и рестораны.

Вместе с тем последние данные уже продемонстрировали оживление китайского потребительского рынка. В частности, информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что с момента изменения политики в отношении COVID-19 посещаемость некоторых кинотеатров в Пекине достигла 75%, а поток клиентов популярных заведений общепита — более 80% от обычного уровня.

Оптимизация мер реагирования на COVID-19 означает, что жители Китая будут готовы больше путешествовать и тратить. По мнению главного экономиста компании China Securities Хуана Вэньтао (Huang Wentao), которое он высказал в недавнем интервью агентству Синьхуа, потребление станет одной из основных движущих сил экономического роста. У Чаомин (Wu Chaoming), главный экономист международного экономического института Chasing International Economic Institute, считает, что в новом году потребительские расходы на душу населения в Китае вырастут с 8% до 12%.

Многие иностранные фирмы также оптимистично оценивают экономические перспективы Китая. «Несмотря на то, что в ближайшее время это (смягчение мер по борьбе с COVID-19) может привести к некоторым проблемам, мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мы увидим признаки реального восстановления», — заявил агентству «Синьхуа» президент китайского подразделения компании Fujifilm Investment Co., Ltd.

Следует признать, что за последние три года напряженная борьба с вирусом в Китае привела к определенной дестабилизации на некоторых направлениях. Однако, несмотря на все сложности, китайская экономика сумела укрепить свою устойчивость. Главное таможенное управление Китая сообщает, что за 11 месяцев 2022 года товарооборот страны вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,34 трлн юаней (5,78 трлн долларов США).

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на фоне глобального экономического кризиса, вызванного распространением вируса, валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в период с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2022 года вырос в среднем на 4,6%. Это значительно выше среднего мирового показателя. За тот же период рост ВВП США, крупнейшей экономической державы мира, составил 1,6%. Прирост ВВП других крупных развитых странах, включая Германию, Францию, Великобританию и Японию, оказался менее 0,5%.

По данным Народного банка Китая, КНР также удалось сохранить относительно низкий уровень инфляции на уровне 2%. В то же время в июне 2022 года инфляция в Соединенных Штатах достигла 9,1%, что является самым высоким показателем за последние более чем 40 лет. По данным рейтингового агентства Moody ‘s Analytics за 2022, растущая инфляция привела к тому, что расходы рядовых американских семей выросли на 445 долларов в месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как резкий рост цен на продукты питания, энергию и жилье оказывает дополнительное давление на миллионы американских семей, уже и без того испытывающих трудности с семейным бюджетом, в Китае, по сведениям Национального статистического бюро, цены на продукты питания в ноябре снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Факты красноречивее слов. Китайская экономика остается устойчивой и сильной.