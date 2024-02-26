CGTN: экономика Китая сохраняет жизнестойкость за счет инновационного роста, бума на рынке

Регионы Китая уровня провинций определили свои целевые показатели экономического роста на 2024 год в диапазоне от 4,5 до 8 процентов. Среди них более 20 регионов рассчитывают превысить 5%-ный рост ВВП.

Примечательно, что эти провинции имеют одинаковые ключевые приоритеты, например «новые производительные силы», «стимулирование потребления» и «улучшение бизнес-среды».

Концепция «новых производительных сил» относится к новой форме производительных сил, основанной на непрерывных научно-технических достижениях и инновациях, которые служат движущей силой формирующихся и будущих стратегических отраслей в эпоху, которая становится все более интеллектуальной и информационной.

Провинции определили конкретные сектора для привязки новых производительных сил, включая биопроизводство, экономику малых высот и такие новые области, как квантовые технологии и медико-биологическая промышленность.

В целях укрепления цифровой экономики также прилагаются усилия для интеграции данных с практическими задачами. Например, провинция Чжэцзян нацелена на 9-процентное повышение добавленной стоимости своих основных цифровых отраслей и стремится обеспечить цифровую трансформацию 85 % крупных предприятий.

Аналогичным образом, несколько западных внутренних провинций стремятся воспользоваться своими преимуществами в виде вычислительных мощностей для дальнейшей цифровизации промышленности. Например, Нинся-Хуэйский автономный район стремится интеллектуально модернизировать традиционные отрасли промышленности и расширить возможности малых и средних предприятий за счет цифровых технологий, добиваясь того, чтобы цифровая экономика составляла более 36 процентов регионального ВВП.

Кроме того, ключевым направлением стало содействие развитию частного сектора. Несколько провинций планируют использовать финансовую политику для поддержки осуществления частными предприятиями крупных технологических инноваций, поощрения их участия в ключевых научных проектах и прямых частных инвестиций в инфраструктуру.

В этом году провинция Цзянсу планирует начать реализацию специализированной политики для стимулирования частных инвестиций, в то время как провинция Гуанси будет ориентировать финансовые учреждения на усиление поддержки первоначального кредитования частных предприятий. Кроме того, Хайнань создаст фонд для оказания помощи компаниям с хорошей репутацией, но временными финансовыми трудностями.

Между тем такие провинции и муниципалитеты, как Цзянси, Ляонин, Чунцин и Шаньси, совершенствуют свою нормативно-правовую базу для защиты прав инвесторов. Они направлены на устранение непрямых препятствий для выхода на рынок и обеспечение равных условий для предприятий всех типов.

Благодаря улучшающейся и благоприятной бизнес-среде, а также обширному потребительскому рынку, предприятия с иностранным финансированием уверены в своих долгосрочных инвестиционных перспективах в Китае.

В последнее время крупные транснациональные корпорации в различных секторах, включая KFC и Standard Chartered, наращивают свои инвестиции в Китае. Страна остается первоочередным инвестиционным направлением благодаря многообещающим инновационным возможностям, комплексной поддержке промышленности и созданию благоприятной бизнес-среды.

В 2023 году прямые немецкие инвестиции в Китай выросли на 4,3 %, достигнув рекордного уровня в 11,9 млрд евро (12,7 млрд долларов), свидетельствуют официальные данные Бундесбанка, проанализированные институтом IW. Кроме того, в прошлом году доля Китая в суммарных зарубежных инвестициях Германии выросла до 10,3 %, что является самым высоким уровнем с 2014 года.

С 2023 года потребительский рынок Китая демонстрирует устойчивое восстановление. По данным Национального бюро статистики в прошлом году суммарный объем розничных продаж потребительских товаров достиг 47,15 трлн юаней (около 6,63 трлн долларов США), что на 7,2 % больше, чем в предыдущем году. Розничные продажи через Интернет выросли на 11 %, а онлайн-продажи физических товаров составили 27,6 % от общего объема розничных продаж.

По мнению Пан Хелина (Pan Helin), исследователя из Чжэцзянского университета, развитие новых потребительских моделей, например электронной коммерции, привело к увеличению числа каналов сбыта на потребительском рынке и обеспечило пользователям более широкий выбор.

Оживление потребительского рынка также отразилось на туристическом секторе. В этом году в период празднования Весеннего фестиваля наблюдался большой энтузиазм в отношении поездок. Данные показывают, что число посетителей основных культурных и туристических объектов в стране достигло 123 миллионов, что на 22,8 % больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Активизация туризма и культурных мероприятий в период Весеннего фестиваля также способствовала увеличению расходов на развлечения, особенно в киноиндустрии. По данным Dengta Pro, аналитического подразделения ведущей китайской платформы по продаже билетов в кинотеатры Taopiaopiao, по состоянию на 13:15 пятницы кассовые сборы в ходе празднования Весеннего фестиваля (включая предварительную продажу) в Китае превысили 7 млрд юаней (примерно 983,3 млн долларов).

Г-н Пан отметил, что растущий потребительский спрос на более высокое качество жизни и более яркие впечатления свидетельствует об изменении моделей потребления. Эта тенденция в сочетании с растущим энтузиазмом в отношении покупок и досуга указывает на устойчивое восстановление потребительского рынка Китая.