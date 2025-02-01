CGTN: Гала-концерт, посвященный Празднику весны 2025 года

Гала-концерт в честь Праздника весны, организуемый и транслируемый China Media Group, в этом году начался во вторник, в канун китайского Нового года, когда китайцы во всем мире отмечают Праздник весны — самый важный китайский праздник, на который семьи собираются в полном составе.

Этот первый с момента включения китайского Праздника весны в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО гала-концерт, называемый «Чуньвань», не только продолжил традицию, когда все китайские семьи обязательно смотрят его в канун китайского Нового года с 1983 года, но и достиг новых высот в демонстрации человеческой теплоты и культурного наследия.

Этот гала-концерт является сочетанием различных представлений, от музыки, комедии и традиционных искусств, таких как опера и боевые искусства, до таких зрелищ, как фокусы и акробатика. Это также уже четвертый год, когда зрители могли смотреть гала-концерт на вертикальных экранах. Оптимизированный для мобильных устройств вертикальный формат гала-концерта оказался особенно популярным, набрав 130 млн, 190 млн и 420 млн просмотров соответственно за три предыдущих года.

В этом году на гала-концерте особое внимание было уделено празднованию жизни и вклада простых людей, что еще больше воплощает идею «народного Праздника весны».

От низовых полицейских и членов железнодорожных бригад до наследников нематериального культурного наследия и известных интернет-персон, представители всех слоев общества были приглашены поделиться своими личными историями и представить свои программы на гала-концерте.

Трансляцию этого гала-концерта также смогли беспрепятственно воспринимать люди с нарушениями зрения и слуха благодаря виртуальной технологии дополненной реальности (AR) и распознаванию голоса с использованием ИИ для инклюзивности просмотра.

Сурдопереводчики, усиленные эффектами дополненной реальности, и аудиоописание выступлений позволили каждому насладиться праздником, что еще больше укрепило роль гала-концерта как праздника для всех.

Гала-концерт в честь Праздника весны 2025 года, проводимый впервые после признания ЮНЕСКО, подчеркивает нематериальное культурное наследие Китая.

Вступительное представление «Пожелание счастья» объединило передовые технологии, такие как дополненная реальность, интерактивные экраны и 3D-изображение, видимое невооруженным глазом, чтобы показать традиционные китайские новогодние обычаи и культурные элементы со всей страны.

От яркого искусства резки бумаги до медной гравюры и «железных цветов», народного художественного подбрасывания расплавленного железа для создания эффекта фейерверка, каждое выступление было свидетельством богатства и разнообразия китайского нематериального культурного наследия.

Еще одной выдающейся программой стало песенно-танцевальное представление «Колонны и балки», вдохновленное Центральной осью Пекина, в 2024 году признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Современное цифровое искусство также использовалось, чтобы во всех деталях показать зрителям конструкции древней китайской архитектуры и позволить погрузиться в превосходную китайскую традиционную культуру.

Гала-концерт — это не только явление внутри страны, но и глобальное событие, привлекающее к участию в праздновании людей со всего мира.

На гала-концерт был приглашен Эван Кайл (Evan Kyle), молодой американец, пожертвовавший Китаю альбом фотографий Второй мировой войны. В гала-концерте также приняли участие зарубежные музыканты и певцы. В том числе американская рок-группа OneRepublic исполнила свой хит «Counting Stars». Китайские и перуанские певцы спели «Кондор и Лан Хуа Хуа», объединив популярную в северной части китайской провинции Шэньси народную песню «Лан Хуа Хуа» и перуанскую народную песню «El Condor Pasa».

Благодаря каналу CGTN и его многоязычным платформам в этом году гала-концерт имели возможность увидеть зрители в более чем 200 странах и регионах.

Прямые трансляции на английском, испанском, французском, арабском и русском языках и освещение в более чем 2900 средствах массовой информации по всему миру делают этот гала-концерт культурным мостом, соединяющим людей по всему миру.

Проводимый каналом CGTN в связи с годом змеи конкурс Snake Year Dance Fun привлек участников из более чем 70 стран и регионов. CGTN также устроит в канун китайского Нового года «супервечер» и покажет зрителям во всем мире великолепные программы на нескольких языках, способствуя культурному обмену.