После пяти лет усердной работы и строительства 22 июня был открыт Дворцовый музей Гонконга, который примет первых посетителей 2 июля и станет новой культурной достопримечательностью специального административного района Гонконг (САРГ).

Пять лет назад, 29 июня 2017 года, председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между материковым Китаем и САРГ по проекту строительства этого музея в Культурном округе Западного Коулуна.

Демонстрируя свою заботу и интерес к развитию культуры и искусства города, Си Цзиньпин посетил этот район через несколько часов после того, как прибыл в Гонконг с трехдневным инспекционным визитом в связи с празднованием 20-й годовщины возвращения Гонконга.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что САРГ будет развивать традиционную культуру и содействовать поощрению и развитию культурного обмена и сотрудничества между Китаем и Западом, а также между Гонконгом и материком.

Окно в китайскую культуру

И без того процветающая традиционная китайская культура Гонконга, известного как «жемчужина Востока», получит дополнительный импульс благодаря открытию Дворцового музея.

С такими элементами, как красные ворота, украшенные позолоченными дверными ручками, музей воплощает в себе великолепие традиционной китайской культуры и подтверждает свое стремление стать одним из ведущих культурных учреждений мира, приверженным изучению и пониманию китайского искусства и культуры, а также развитию диалога между цивилизациями посредством международного партнерства.

В рамках первых экспозиций в музее будет поочередно выставлено более 900 сокровищ из коллекции музея Запретного города в Пекине. Согласно заявлению представителей гонконгского музея, некоторые из них будут показаны в Гонконге впервые, в то время как другая часть экспонатов никогда ранее не демонстрировались публике.

Помимо физических институтов, таких как музеи, Гонконг также является важным центром для различных стилей традиционного китайского театра. Наиболее популярным из них считается кантонская опера, включенная в первый национальный список нематериального культурного наследия в 2006 году и аналогичный представительный список ЮНЕСКО в 2009 году.

В августе 2017 года, в целях сохранения своего нематериального культурного наследия, Гонконг представил первый представительный список из 20 позиций, начиная с исполнительских искусств, таких как кантонская опера, и заканчивая такими яркими традициями, как танец огненного дракона Тай-Ханг и ремесло строительства бамбуковых театров.

Слияние Востока и Запада

Гонконг — это место, где гармонично сочетаются китайская и западная культуры, традиции и современность, а старое и новое сливаются, создавая уникальный контраст.

В 2018 году Си Цзиньпин подчеркнул, что благодаря своему культурному разнообразию Гонконг будет и впредь играть особую роль в поощрении культурного обмена между Востоком и Западом, содействии взаимному обучению между цивилизациями и построении межличностных связей.

В Гонконге, являющемся международным деловым и финансовым центром с высоким уровнем открытости и разнообразия, проживает около 600 тысяч некитайских жителей, многие из которых живут в городе на протяжении десятилетий.

Артур де Вильпен — один из них. Он управляет галереей на Голливуд-роуд в центральном районе острова Гонконг со своим отцом Домиником де Вильпеном, занимавшим пост премьер-министра Франции с 2005 по 2007 год.

В интервью China Media Group (CMG) они отметили, что посвятили инаугурационную выставку своей галереи бывшему китайско-французскому художнику-абстракционисту Цзао Воу-Ки (Zao Wou-Ki), назвав его хорошим примером «примирения между Востоком и Западом».

Артур де Вильпен выразил уверенность в том, что «искусство и культура будут стремительно развиваться» в городе и что Китай невероятно ярко «проявит себя миру через свой народ и искусство».

Город, рассказывающий истории Китая

В ходе встречи с делегацией Гонконга Си Цзиньпин заявил, что этот город, являющийся космополитичным мегаполисом, может использовать свои обширные связи с миром, распространять лучшее из традиционной китайской культуры и рассказывать истории Китая.

Такие истории, например, рассказывает телеведущая Янис Чань (Janis Chan). Для съемок своего документального фильма No Poverty Land («Страна без нищеты») Чань и ее команда потратили три месяца на посещение 10 районов материковой части Китая, чтобы рассказать об усилиях Китая по борьбе с нищетой, которые до сих пор не были широко известны миру.

Эта работа получила высокую оценку зрителей в Гонконге, на материке и за пределами Китая. В частности, Чань завоевала премию «Лучшая телеведущая» на церемонии TVB Anniversary Awards 2021 в Гонконге, а также была признана моделью для подражания на премии Touching China 2021 на материковой части.

Чань заявила прессе, что растрогана этими наградами. «Каждый человек, с которым мы проводили интервью, воплощает в себе поразительный дух китайского народа», — сказала она.

В недавнем интервью CMG Чань сообщила о желании запечатлеть больше историй о Китае, чтобы аудитория как внутри страны, так и за ее пределами больше узнала о развитии нации.