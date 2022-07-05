CGTN: гонконгская молодежь стремится к светлому будущему на фоне интеграции

«Молодые люди в Гонконге не могут быть ограничены одним только Гонконгом. Нам лучше получить полное представление о нашей родине», — заявил молодой предприниматель из Гонконга Цанг И (Tsang Yi).

Цанг И, основавший хакерспейс-компанию в городе Шэньчжэнь на юге Китая, заявил CGTN, что он надеется вдохновить больше молодых людей Гонконга на развитие карьеры в районе Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, добавив следующее: «Это лучшее время для интеграции молодых людей из Гонконга в национальное развитие и реализации их жизненного потенциала».

В условиях сильного давления на местный рынок труда на фоне пандемии COVID-19 все большее число молодых людей из Гонконга обращаются в города этого региона, чтобы осуществить свои мечты.

В соответствии с планом обеспечения занятости молодежи в районе Большого залива, принятым правительством специального административного района Гонконг (САРГ) в прошлом году, более чем 400 предприятиями региона было нанято почти 1100 выпускников из Гонконга.

На протяжении многих лет председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно демонстрировал свою заботу о благополучии более чем семи миллионов жителей Гонконга, при этом больше всего его волновал вопрос развития гонконгской молодежи.

«Когда молодые люди процветают, Гонконг процветает. Когда молодежь растет, Гонконг растет. Когда у молодежи есть будущее, есть будущее и у Гонконга», — отметил Си Цзиньпин на встрече, посвященной 25-летию возвращения Гонконга на родину и инаугурации шестого правительства специального административного района Гонконг.

Призвав к созданию новых возможностей для роста и развития молодых людей в Гонконге, Си Цзиньпин заявил, что следует приложить усилия для того, чтобы помочь им преодолеть трудности, получить глубокое понимание основополагающих тенденций как в стране, так и во всем мире и укрепить чувство национальной гордости.

Использование возможностей района Большого залива

Результаты последнего опроса, проведенного Гонконгской федерацией молодежных групп, показывают, что 64% респондентов готовы присоединиться к программам обучения или стажировок в районе Большого залива.

Наиболее привлекательными факторами для этих молодых людей являются карьерные перспективы, размер рынка, социальные контакты и возможности для обучения (отмечено 84,1%, 84%, 70,7% и 70,4% респондентов соответственно).

Содействие развитию района Большого залива стало важной частью концепции Си Цзиньпина для САРГ, которая считается лучшей отправной точкой для интеграции Гонконга в общее развитие страны.

В состав этого региона входят два специальных административных района, Гонконг и Макао, и девять городов в соседней провинции Гуандун. Общая площадь региона, на долю которого приходится порядка 6% населения страны, составляет около 56 000 квадратных километров.

«Район Большого залива охватывает три таможенных территории в одной стране, которые функционируют в рамках двух различных социальных систем с тремя различными валютами. Нигде в мире нет ничего подобного», — заявил Си Цзиньпин.

В прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) района достиг 12,6 трлн юаней (1,97 трлн долларов), что на 2,4 трлн юаней больше, чем в 2017 году. Таким образом, этот район, занимающий менее 1% территории страны, обеспечил 12% национального ВВП.

Консолидация уникального статуса Гонконга

В прошлом году Китай опубликовал свой 14-й пятилетний план (на 2021-2025 годы), а также план и программу действий по социально-экономическому развитию страны на следующие пять лет, где уделено особое внимание вопросам социально-экономического развития Гонконга.

14-й пятилетний план продолжает поддерживать попытки Гонконга повысить свой статус международного финансового, транспортного и торгового центра, а также укрепить свой статус международного оффшорного делового центра в юанях, международного центра управления активами и центра управления рисками.

В пятницу Си Цзиньпин вновь заявил о полной поддержке Гонконга со стороны центрального правительства в том, что касается сохранения его уникального статуса на долгосрочной основе, и призвал новое правительство САРГ оправдать ожидания народа и уделять первоочередное внимание удовлетворению чаяний всего сообщества.

«Фундаментальные интересы Гонконга соответствуют фундаментальным интересам страны, и сердца центрального правительства и наших гонконгских соотечественников всегда бьются в унисон», — добавил он.

С момента своего возвращения в Китай в 1997 году Гонконг, руководствуясь принципом «одна страна — две системы» с высокой степенью автономии, еще более укрепил свой статус одного из ведущих международных финансовых и глобальных торговых центров. Международные учреждения неизменно оценивают Гонконг как одну из самых свободных и конкурентоспособных экономик с деловой средой мирового класса.

Завершая свою речь в пятницу, Си Цзиньпин выразил убежденность в том, что благодаря решительной поддержке родины и твердой реализации концепции «одна страна — две системы» Гонконг достигнет еще больших успехов.