CGTN: иностранный капитал позитивно оценивает китайский рынок

Большинство финансируемых из-за рубежа предприятий сохраняют позитивную оценку китайского рынка — в ближайшие годы Китай имеет огромный потенциал благодаря неустанным усилиям по обеспечению открытости, более благоприятной деловой среде и блестящим перспективам роста рынка.

Согласно опросу, опубликованному 27 октября Китайским советом по развитию международной торговли (CCPIT), успешное завершение 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая еще больше укрепило доверие иностранных предприятий к китайскому рынку.

Из более чем 500 опрошенных зарубежных предприятий 96,7% признали достижения Китая за последнее десятилетие, а 96,9% выразили возросшую уверенность в китайском рынке.

Китай стремится к созданию новых возможностей для всего мира за счет своего собственного развития. Одной из инициатив, нацеленных на активное открытие китайского рынка для всего мира, является Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE).

В этом году CIIE привлекла 284 компании из списка Fortune Global 500 и лидеров своих отраслей. Почти 90% компаний из списка Fortune Global 500 и лидеров отраслей, принимавших участие в прошлогоднем мероприятии, участвуют в выставке и в этом году. Rio Tinto, BHP Group, ThyssenKrupp и Gilead Sciences вошли в число компаний из списка Fortune Global 500, дебютировавших на CIIE.

Привлекательность китайского рынка

Оптимизм иностранных компаний также нашел свое отражение в показателях прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая. По данным Министерства торговли страны, за первые девять месяцев 2022 года фактический приток ПИИ в Китай превысил 155,3 млрд долл. США, увеличившись на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно министерству, с января по сентябрь инвестиции из Германии увеличились на 114,3% в годовом выражении, в то время как инвестиции из Южной Кореи выросли на 90,7%, из Японии — на 39,5%, из Великобритании — на 22,3%.

Китай занимает ведущие позиции в мире по притоку иностранного капитала. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первом квартале 2022 года доля Китая в общемировом объеме ПИИ составила 19,5%, что позволило стране занять первое место в мире.

Улучшение условий для ведения бизнеса

В первом квартале около 90% предприятий, финансируемых из-за рубежа, были удовлетворены политикой Китая в отношении доступа к рынкам, стимулирования рыночной конкуренции, доступа к коммерческим помещениям и финансовым услугам.

Отдельный опрос, опубликованный CCPIT 27 октября, показал, что около 80% опрошенных иностранных компаний сохранили свои нынешние масштабы производства и операций в Китае, а более 5% расширили инвестиции, уделяя приоритетное внимание стратегическому развитию в Китае.