CGTN: Как Китай оптимизирует реакцию на COVID-19 ввиду вспышек других заболеваний

Китай вступил в новую фазу профилактики и борьбы с эпидемией после того, как понизил уровень управления реагированием на COVID-19 до уровня инфекционных заболеваний класса B. «Общая ситуация с реагированием на эпидемию в стране хорошая», – говорится в сообщении Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, заседание которого состоялось 16 февраля.

Текущее положение с COVID-19 в Китае

Судя по последним данным, опубликованным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (China CDC), количество положительных тестов на нуклеиновые кислоты в Китае по состоянию на 16 марта в основном имело тенденцию к снижению, опустившись ниже 8000 случаев за неделю.

Случаи заражения эпидемической инфекцией все еще спорадически происходят в Китае на локальном уровне, сказал в интервью в начале марта главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Зунью.

По словам Ву, никто не может сказать, как в конечном итоге будет развиваться COVID-19, добавив, что новый коронавирус будет сосуществовать с людьми на Земле в течение длительного периода времени.

Чжан Цинюань, заместитель директора отделения легочной и интенсивной терапии Китайско-японской больницы дружбы (CJFH), повторил то же самое в интервью CGTN: «Людям, возможно, придется жить с этим микроорганизмом, поскольку мы не можем убить весь коронавирус».

Поскольку эпидемия COVID-19 в стране «фактически закончилась», больницы работают на доэпидемическом уровне на фоне всплеска сезонного гриппа, случаи которого выросли до 53,2 % за неделю по сравнению с периодом с 6 по 12 марта, что намного выше данных в начале февраля – ниже 1 процента, согласно статистике Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Чжан рекомендовал пожилым людям и лицам с сопутствующими заболеваниями пройти вакцинацию и держать под рукой термометр, антигенные реагенты и лекарства от COVID-19. «Я рекомендую принимать лекарства после положительного результата теста на основе нуклеиновой кислоты, потому что чем раньше будут использованы противоковидные препараты, тем лучше будет эффект».

Подготовка к COVID-19 продолжается

Жизнь в Китае нормализовалась, в то время как ключевые учреждения, такие как больницы, все еще наготове.

В условиях сезонного гриппа Чжун Линьтао, директор Управления внутрибольничных инфекций CJFH, сказал, что за последние три года врачи в отделениях лихорадки проводили сортировку пациентов в зависимости от тяжести их состояния, а не результатов тестов на нуклеиновые кислоты.

Кроме того, больницы также проводят ежедневную профилактику и контроль над распространением инфекций, по словам Чжун: «Например, для предотвращения распространения инфекции в медицинских учреждениях мы предоставляем рекомендации по личной защите для медицинского персонала и пациентов, проводим ежедневную уборку и дезинфицируем предметы общего пользования».

Чжун сказал, что они накопили большой опыт в период последней вспышки эпидемии COVID-19 и могут оперативно реагировать на вспышку заболевания, включая выделение медицинского персонала, включая бригады неотложной помощи, в отделение лихорадки, а также медикаментов и медицинских инструментов.

«Мы также расширим возможности отделения неотложной помощи, преобразовав специализированные отделения в отделения для лечения тяжелых случаев, когда в этом возникнет необходимость», – сказал Чжун.

Больницы преобразовывали помещения в отделения для ухода за тяжелобольными пациентами с COVID-19 в последний раз в декабре, и хотя нормальное функционирование больниц возобновилось, Чжун заявил, что есть возможность их оперативного преобразования при необходимости.

Укрепление слабых звеньев

На Китайской пресс-конференции, состоявшейся в минувший четверг, Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC), Национальная комиссия здравоохранения и шесть других ведомств опубликовали уведомление и развернули соответствующую работу по консолидации основных достижений в области профилактики и борьбы с эпидемией, а также укрепления слабых звеньев в городских и сельских медицинских и экологических службах, заявил директор Лю Дэчун.

По словам Лю, Китай укрепит возможности систем эпиднадзора и регулярного раннего предупреждения и реагирования, а также улучшит средства и возможности мониторинга здоровья в ключевых учреждениях, таких как медицинские, учреждения по уходу за престарелыми, а также крупные торговые центры.

Также Лю настоятельно призвал координировать распределение медицинских товаров и ресурсов, а также создавать многоуровневую и реферальную систему здравоохранения на постоянной основе, как и трехуровневые сети здравоохранения (больницы первичного, вторичного и третичного уровней) с опорой на государственные медицинские учреждения.

Лю сказал, что страна улучшит санитарно-гигиенические условия в местах массового скопления людей и осуществит управление гигиеной окружающей среды в таких местах, как городские деревни и фермерские рынки.