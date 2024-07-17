CGTN: Как углубление реформ подталкивает модернизацию Китая

В 1978 году Си Цзиньпин, который тогда учился в Университете Цинхуа, посетил город Чучжоу в провинции Аньхой на востоке Китая и провел на месте исследование сельских реформ.

Деревня Сяоган в городском округе Чучжоу считается родиной сельских реформ в Китае, потому что именно здесь некоторые жители деревни впервые предложили идею передачи коллективных земель в пользование отдельным домохозяйствам.

Во время своего визита в Чучжоу Си Цзиньпин написал книгу заметок о том, что он видел и слышал в то время. «Я до сих пор храню его (этот блокнот). Опыт был действительно впечатляющий, потому что это был мой первый урок о реформах в сельских районах с начала реформ и политики открытости», — сказал Си Цзиньпин.

С тех пор Си Цзиньпин сохраняет приверженность реформам, где бы и когда бы он ни работал. В 1991 году Си Цзиньпин, тогда председатель парткома КПК города Фучжоу на юго-востоке Китая, предложил дух «сделай это сейчас», отличающийся высокой эффективностью и практическими результатами в работе.

В 2003 году Си Цзиньпин, находясь на посту председателя парткома КПК провинции Чжэцзян, призвал восточную провинцию Китая воспользоваться своими преимуществами в восьми аспектах, включая регион, рыночную экономику и экологию, для достижения ведущего, сбалансированного и устойчивого развития.

Во время своей первой инспекционной командировки за пределы Пекина после того, как он стал генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) в декабре 2012 года, Си Цзиньпин посетил провинцию Гуандун на юге Китая. Во время этого визита он сказал: «Решение о начале реформ и политики открытости было верным. Нам следует придерживаться этого правильного пути».

В ноябре 2013 года на третьем пленарном заседании ЦК КПК 18-го созыва было одобрено решение о всестороннем углублении реформ с целью совершенствования и развития социалистической системы с китайской спецификой и модернизации системы государственного управления и потенциала Китая.

Более месяца спустя Китай объявил о решении учредить Центральную руководящую группу по всестороннему углублению реформ, которую возглавил Си Цзиньпин. Впервые в истории партии на уровне ЦК был создан руководящий орган, занимающийся исключительно реформами. Позже эта группа была преобразована в Центральную комиссию по всестороннему углублению реформ, руководителем которой стал Си Цзиньпин.

С тех пор руководство Китая провело не менее 70 собраний и определило основные направления, дорожную карту, основные меры и задачи по углублению общей реформы. За последнее десятилетие было реализовано более 2000 мер по реформированию, которые позволили стране искоренить крайнюю нищету, содействовать интегрированному развитию городов и сельских районов, бороться с коррупцией, поддерживать бизнес, стимулировать инновации и продвигать «зеленую революцию».

В феврале 2021 года Китай объявил о своей победе в искоренении крайней нищеты, поскольку с 2013 года почти 100 миллионов сельских жителей в 832 бедных округах были подняты из нищеты.

Более того, экономика Китая не только поддерживала устойчивый рост, но и выросла более чем вдвое с 2012 года, укрепив свой глобальный статус страны, являющейся одним из основных факторов роста.

На пути продвижения модернизации Китая необходимость углубления реформ подчеркивается еще ярче. «Реформа является движущей силой развития, — сказал Си Цзиньпин в мае на симпозиуме, в котором приняли участие эксперты и предприниматели, призвав к углублению реформ по всем направлениям с усилиями, сосредоточенными на продвижении модернизации Китая.

Председатель Си также сказал на симпозиуме, что он думал о дальнейшем всестороннем углублении реформ после 20-го Всекитайского съезда КПК. Отметив, что все третьи пленарные заседания ЦК КПК с начала реформ и политики открытости были посвящены реформам, он сказал, что этот раунд реформ будет тесно скоординирован с темой продвижения модернизации Китая.

С 15 по 18 июля китайские политики соберутся в Пекине на знаковое третье пленарное заседание ЦК КПК 20-го Всекитайского съезда. Они обсудят ключевой программный документ, посвященный углублению реформ по всем направлениям и продвижению модернизации Китая.

Ожидается, что политические дивиденды пленарного заседания помогут Китаю лучше ориентироваться в сложных условиях глобальной среды, ускорить трансформацию и высококачественный рост экономики, а также повысить ощущение приобретаемой выгоды у людей.