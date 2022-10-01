CGTN: Китай и Аргентина пообещали развивать сообщество с общим будущим

В среду в Пекине состоялся форум по стимулированию культурного обмена между Китаем и Аргентиной, на котором старшие должностные лица двух стран обязались продвигать концепцию построения сообщества с общим будущим для человечества.

Этот форум высокого уровня, посвященный культурному обмену между Китаем и Аргентиной, был проведен на фоне празднования 50-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Председатель КНР Си Цзиньпин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес направили на форум поздравительные письма.

В своем письме Си Цзиньпин заявил, что на протяжении полувека китайско-аргентинские отношения прошли испытания, вызванные изменением международной обстановки, и продемонстрировали единство и укрепление взаимоотношений между развивающимися странами и формирующимися рыночными экономиками.

Отметив всеобъемлющее и стремительное развитие двусторонних связей, отражающее жизнеспособность китайско-латиноамериканских отношений, Си Цзиньпин выразил надежду на то, что участники форума объединят свои знания и сформируют консенсус, чтобы помочь написать новую главу в двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве и внести вклад в построение сообщества с общим будущим для Китая, Латинской Америки и человечества в новой эпохе.

Фернандес заявил, что успешное сотрудничество Китая и Аргентины в области средств массовой информации способствовало укреплению взаимопонимания между двумя народами, и выразил надежду на углубление двустороннего сотрудничества в целях дальнейшего укрепления стратегического всеобъемлющего партнерства между Китаем и Аргентиной.

На форуме, организованном совместно China Media Group и аргентинскими государственными СМИ, присутствовали более 100 представителей Китая и Аргентины. Форум стал одним из многочисленных событий, проводимых в 2022 году в честь дружбы между двумя странами.

Многие договоренности, достигнутые между Китаем и Аргентиной, такие как Соглашение о сотрудничестве между аргентинской провинцией Буэнос-Айрес и китайской провинцией Сычуань, будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего торгового и финансового сотрудничества, заявил на форуме министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафиеро (Santiago Cafiero).

Он отметил, что Буэнос-Айрес и Сычуань являются важными экономическими провинциями, назвав их сотрудничество большим достижением в рамках стратегического всеобъемлющего партнерства между Китаем и Аргентиной.

Плодотворное сотрудничество и обмен

Китай и Аргентина установили дипломатические связи в марте 1972 года. В соответствии с принципами Движения неприсоединения страны добились значительного прогресса в реализации совместной повестки дня.

В 2004 году Китай и Аргентина подписали ряд соглашений, резко активизировавших экономическое сотрудничество. За последние два десятилетия объем двусторонней торговли существенно возрос, и в апреле 2020 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Аргентины.

В ноябре 2018 года председатель Си Цзиньпин совершил государственный визит в Аргентину, где он также принял участие в саммите «Большой двадцатки». В ходе этого визита было объявлено о заключении более 30 сделок в области сельского хозяйства и инвестиций.

В письме, направленном Си Цзиньпину в январе 2022 года, Фернандес заявил, что страны должны быть едины, уважать и поддерживать друг друга в борьбе с пандемией и взять на себя обязательства по построению сообщества с общим будущим для человечества согласно концепции китайского лидера.

Позднее Фернандес принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на которой китайские и аргентинские должностные лица также подписали меморандум о взаимопонимании по инициативе «Один пояс — один путь» (BRI), в результате чего Аргентина стала официальным партнером по BRI.

Помимо меморандума о взаимопонимании, стороны также подписали документы о сотрудничестве более чем в 10 областях, включая экологически чистое развитие, цифровую экономику, аэрокосмическую отрасль, навигационную спутниковую систему BeiDou, технологические инновации и сельское хозяйство.