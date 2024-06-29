CGTN: Китай и Польша расширяют культурные обмены для укрепления двусторонней дружбы

Прошлым летом 24 студента из Институтов Конфуция при польском Университете Адама Мицкевича и Университете Вислы собрались в китайском муниципалитете Тяньцзинь и отправились на двухнедельную экскурсию, чтобы познакомиться с китайской культурой.

Приняв участие в работе летнего лагеря «Китайский мост» — мероприятия, направленного на содействие пониманию китайского языка и культуры среди студентов из разных стран и расширение дружественных обменов между китайскими и иностранными студентами, — они оценили очарование китайской культуры, пройдя курсы китайского языка и участвуя в культурных визитах и мероприятиях.

«Мое путешествие в Китай закончилось, но мое путешествие по изучению китайской культуры только началось», — сказал участник лагеря на завершающей церемонии.

«Китай и Польша могут похвастаться давней историей и глубокими культурными традициями, и обмены между народами и культурные обмены между двумя сторонами в последние годы становятся все активнее», — сказала Пэн Лиюань (Peng Liyuan), супруге президента Китая Си Цзиньпина, во время визита в Национальный центр исполнительских искусств Китая (NCPA) в понедельник.

Г-жа Пэн совершила визит к Агате Корнхаузер-Дуде (Agata Kornhauser-Duda), супруге президента Польши Анджея Дуды, который находится с государственным визитом в Китае. Они с удовольствием посетили различные постановки, включая концерты традиционной китайской народной музыки, пекинскую оперу и исполнения фортепианных композиций из обеих стран.

Во время пребывания в Тяньцзиньском технологическом университете 24 польских студента прошли курсы китайского языка и прослушали лекции о культуре, а также приняли участие в таких занятиях, как каллиграфия, резка бумаги и тайцзи.

«Обмен между китайскими и польскими студентами способствует культурному обмену между двумя странами», — сказал Лю Цюнь (Liu Qun), сотрудник школы языка и культуры при университете.

Сегодня несколько польских университетов предлагают курсы китайского языка, а Институты Конфуция в Польше часто организуют группы в летних лагерях и образовательные делегации для посещения Китая в целях содействия образовательным и культурным обменам между двумя странами.

«За счет расширения культурных обменов будет углубляться взаимопонимание и дружба между двумя народами», — сказала г-жа Пэн.

Высоко оценивая китайскую традиционную культуру, г-жа Агата сказала, что надеется на расширение обменов и сотрудничества между двумя странами и укрепление дружбы между двумя народами.

Китай и Польша в понедельник опубликовали план действий по углублению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, согласившись уделять приоритетное внимание сотрудничеству в области обменов между народами и культурных обменов.

По данным Ctrip, ведущего туристического онлайн-агентства в Китае, по состоянию на 23 июня 2024 года Польша входит в число 30 стран, отправивших наибольшее число туристов в Китай в этом году.

На следующий сезон летних отпусков количество заявок на поездки польских туристов в Китай увеличилось на 80 % по сравнению с прошлым годом.

Во вторник Китай объявил, что распространит свою безвизовую политику на Польшу. С 1 июля 2024 года до 31 декабря 2025 года гражданам Польши с обычными паспортами будет разрешен въезд в Китай и пребывание в стране без визы до 15 дней для бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей, а также транзита.

«Польша находится в самом сердце Европы и поддерживает тесные экономические и торговые связи с Китаем», — сказал Цинь Цзин (Qin Jing), вице-президент Ctrip Group, добавив, что безвизовая политика стала эффективной мерой по содействию восстановлению въездного туризма в Китай.