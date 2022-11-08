CGTN: Китай и Танзания выводят отношения на уровень стратегического партнерства

Китай и Танзания давно поддерживают дружеские отношения и осуществляют всестороннее сотрудничество, и теперь с прибытием в Пекин с трехдневным визитом президента Танзании Самии Сулуху Хасан отношения двух стран выходят на еще более высокий уровень.

В четверг в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина с г-жой Хасан, которая стала первым главой африканского государства, посетившим Китай после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), стороны объявили о выводе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Истинная и надежная» дружба между Китаем и Танзанией

Отметив, что обе страны должны использовать всеобъемлющее стратегическое партнерство в качестве ориентира для развития сотрудничества в различных областях на следующем этапе, Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать импортировать больше танзанийской продукции, поддерживать китайские компании, инвестирующие и ведущие операции в Танзании, и оказывать помощь в социально-экономическом развитии этой страны.

Он заявил, что Китай всегда рассматривал свои отношения с Танзанией со стратегической точки зрения и всегда был надежным другом.

Двусторонняя торговля между Китаем и Танзанией стремительно развивается. Объем торговли достиг 6,74 млрд долл. США, увеличившись на 47,1% по сравнению с предыдущим годом. По данным китайского статистического бюро, объем экспорта Танзании в Китай составил 606 млн долл., что на 47,3% больше по сравнению с предыдущим годом, при этом темпы роста были выше, чем в среднем по Африке.

По словам г-жи Хасан, Танзания считает Китай «истинным и самым важным другом» и готова навсегда стать его надежным партнером.

Она заявила, что Танзания будет и впредь решительно поддерживать Китай в вопросах, касающихся его ключевых интересов, включая Тайвань, Синьцзян и Гонконг.

В присутствии лидеров двух стран были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций, сотрудничества в целях развития, цифровой экономики и экологически безопасного развития.

Обе стороны также выступили с совместным заявлением о начале всеобъемлющего стратегического совместного партнерства, охватывающего, в частности, такие аспекты, как использование руководящей политической роли главы государства в дипломатии, развитие двусторонней торговли и укрепление координации и сотрудничества по международной повестке дня.

Построение китайско-африканского сообщества с общим будущим

В 2013 году во время своего визита в Танзанию Си Цзиньпин выдвинул руководящие принципы политики Китая в отношении Африки, а именно искренность, реальные результаты, привязанность и добросовестность, которые с тех пор стали основной политикой Китая по укреплению солидарности и сотрудничества с другими развивающимися странами.

Си Цзиньпин заявил в ходе встречи с г-жой Хасан, что в новых условиях здоровое развитие китайско-танзанийских отношений не только служит общим и долгосрочным интересам обеих стран, но и имеет большое значение для построения китайско-африканского сообщества с общим будущим в новую эпоху.

По его словам, Китай готов создавать новые возможности для Африки в сфере нового развития, использовать в качестве ориентира инфраструктуру, укреплять сотрудничество в области торговли, инвестиций и финансирования, а также развивать новые движущие силы китайско-африканского сотрудничества.

Г-жа Хасан заявила, что ее страна присоединится к Китаю в создании всеобъемлющего стратегического совместного партнерства в качестве возможности для укрепления практического сотрудничества в различных областях и превращения двусторонних отношений в модель отношений между Африкой и Китаем в новую эпоху.

Подчеркнув роль Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) в содействии развитию африканских стран, г-жа Хасан отметила, что Танзания будет и впредь активно участвовать в работе форума и поддерживать его развитие.

FOCAC является эффективной платформой и многосторонним механизмом для проведения коллективных консультаций и практического сотрудничества между Китаем и африканскими странами.

С момента создания FOCAC китайские предприятия построили более 10 тысяч километров железных дорог, около 100 тысяч километров автодорог, около 1000 мостов, около 100 портов и большое число больниц и школ в Африке, заявил посол Китая в Танзании Чэнь Минцзянь в ходе конференции по китайско-африканскому сотрудничеству в рамках FOCAC, прошедшей в октябре в Дар-эс-Саламе.

Согласно послу, в 2021 году объем торговли между Китаем и Африкой составил 254,2 млрд долл., а объем прямых инвестиций Китая в Африку превысил 56 млрд долл., при этом показатели выросли в 25 и 100 раз по сравнению с 2000 годом, когда был создан форум.