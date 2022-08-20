CGTN: Китай модернизирует северо-восточный регион на пути к всеобщему процветанию

После победы в борьбе с абсолютной бедностью и достижения первой столетней цели, заключающейся в построении общества средней зажиточности во всех отношениях, на первый план выходит фраза «общее процветание», поскольку Китай намеревается и дальше улучшать жизнь людей.

«Модернизация в китайском стиле обеспечивает всеобщее процветание и счастье для всех, а не только для немногих», — заявил председатель Си Цзиньпин в ходе своей недавней поездки в провинцию Ляонин на северо-востоке Китая.

В ходе своего двухдневного визита, начавшегося во вторник, председатель Си, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), призвал к координации мер по борьбе с COVID-19 с экономическим и социальным развитием, обеспечению баланса между требованиями развития и безопасности, полному и точному воплощению новой философии развития и решительной поддержке высококачественного развития.

Северо-восточный регион Китая, в который входят три провинции: Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, когда-то был процветающим лидером традиционных отраслей, включая сталелитейную, автомобильную и авиационную промышленность, судостроение и нефтепереработку. Однако в силу таких серьезных проблем, как старение населения, сокращение инвестиций и отток кадров, в регионе началось резкое снижение показателей экономической деятельности.

В 2003 году Центральный комитет КПК приступил к осуществлению стратегии модернизации региона, а в 2016 году продлил план мер целевой поддержки.

Во время визита Си Цзиньпин заявил чиновникам Ляонина, что необходимо приложить усилия для содействия всеобщему процветанию, модернизации китайской системы и потенциала управления, а также углубления полного и строгого самоуправления партии, чтобы подготовить почву для проведения 20-го Всекитайского съезда КПК.

Развитие, ориентированное на инновации

Во время посещения в среду одной из робототехнических компаний в Шэньяне, столице провинции Ляонин, Си Цзиньпин подчеркнул особое значение независимых инноваций, которые должны способствовать переходу Китая от экономики количества к экономике и производительности качества.

Си Цзиньпин призвал к немедленному принятию мер по достижению научно-технической самодостаточности и повышению оснащенности страны базовыми технологиями в ключевых областях и производстве оборудования, отметив при этом прогресс, достигнутый компанией в области независимых инноваций и промышленного развития.

Он особо отметил усилия по созданию новой модели развития, ориентированной на национальную экономику, но характеризующейся позитивным взаимодействием между внутренней и международной экономической конъюнктурой, подчеркнув, что Китай будет и впредь оставаться открытым для всего мира.

«Мы полностью уверены в успехе модернизации северо-восточного региона», — заявил он во вторник в городе Цзиньчжоу, призвав к ускорению реструктуризации промышленности и выполнению требований реформ и развития в новую эпоху.

В 2020 году провинция Ляонин вместе с двумя другими северо-восточными провинциями добилась стабильного экономического роста, что является признаком экономической устойчивости страны на фоне самой крупной за последние десятилетия пандемии в мире.

Там также была создана здоровая деловая среда. Согласно официальным данным провинции, число рыночных предприятий в Ляонине достигло 4,58 млн, что на 9,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число малых и средних предприятий, занимающихся научно-технической деятельностью, достигло 18 158, что на 34,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Си Цзиньпин: «КПК всегда с народом»

Кроме того, Си Цзиньпин посетил район Хуангу города Шэньян, где призвал к обновлению старых жилых районов как к важной работе по улучшению качества жизни людей, включая модернизацию не только условий жизни и бытовых удобств, но и общественных услуг.

В среду Си Цзиньпин заявил, что следует прилагать больше усилий для того, чтобы народ почувствовал, что КПК служит народу всем сердцем и всегда на стороне народа.

По словам Си Цзиньпина, с учетом старения населения Китая и увеличения продолжительности жизни услуги по уходу за престарелыми необходимо расширять и далее.

Си Цзиньпин также призвал к улучшению воспитания детей и их развития.