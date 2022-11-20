CGTN: Китай намерен продвигать реализацию «Путраджайской концепции развития до 2040 г.»

Общество
20 ноября 2022

«Как гласит тайская пословица, «что посеешь, то и пожнешь». Мы вместе посеяли семена «Путраджайской концепции». Настало время выращивать, лелеять и поддерживать распустившийся цветок общего развития Азиатско-Тихоокеанского региона!», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 29-й встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде.

В 2020 году лидеры АТЭС приняли «Путраджайскую концепцию развития до 2040 года», нового долгосрочного плана, который заменил «Богорские цели» — обязательства, провозглашенные лидерами АТЭС в Богорской декларации 1994 года, по либерализации торговли и инвестиций к 2010 году для промышленно-развитых стран и к 2020 году для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Богорские цели» помогли странам АТЭС достичь значительного прогресса в торговле, инвестициях и экономической интеграции: за 26 лет стоимость региональной торговли выросла в 5 раз, двусторонние инвестиции увеличились в 12 раз, и почти половина товаров облагается нулевыми тарифами.

К наступлению их «срока» в 2020 году объем торговли Китая с экономиками АТЭС достиг 2,87 трлн долларов, что составляет 62% от общего объема внешней торговли. По данным Министерства торговли, объем импорта Китая вырос почти в 18 раз, средний тариф снизился с 23,6% до 7,5%, а количество соглашений о свободной торговле возросло с нуля до 19. 

Китай также поделился своим обширным рынком с Азиатско-Тихоокеанским регионом и со всем миром в рамках ежегодных мероприятий по развитию торговли, таких как Китайская международная выставка импортных товаров. 

Новая глава 

В «Путраджайской концепции развития АТЭС до 2040 года» страны АТЭС представлены как «открытое, динамичное, устойчивое и мирное Азиатско-Тихоокеанское сообщество к 2040 году, когда будут процветать все наши народы и будущие поколения».

Основываясь на прогрессе, достигнутом в реализации «Богорских целей», новый план направлен на развитие региональной свободной торговли, стимулирование инноваций и цифровизации, а также достижение «уверенного, сбалансированного, безопасного, устойчивого и инклюзивного роста».

Цель Китая по обеспечению высокого уровня открытости задала тон его будущему вкладу в реализацию «Путраджайской концепции развития АТЭС до 2040 года».

В своем докладе на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай будет неуклонно расширять свою институциональную открытость, ускорять превращение в лидера торговли качеством, способствовать созданию деловой среды мирового класса и стремиться к сохранению разнообразия и стабильности международного экономического ландшафта, а также экономических и торговых отношений. 

«Мы будем продвигать более широкую программу открытости в большем количестве областей и на большей глубине, следовать китайскому пути модернизации, внедрять новые системы для открытой экономики более высокого уровня и продолжать делиться своими возможностями развития со всем миром, особенно с Азиатско-Тихоокеанским регионом», — заявил Си Цзиньпин в пятницу. 

Выступая на встрече лидеров стран АТЭС в прошлом году, Си Цзиньпин заявил, что открытость является основой для Азиатско-тихоокеанского сотрудничества. «Мы должны поддерживать открытый регионализм, следовать руководящим принципам «Концепции развития АТЭС до 2040 года» при реализации региональной экономической интеграции и работать над скорейшим созданием крупнейшей Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ)».

Китай, который одним из первых ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), вступившее в силу 1 января 2022 года, стремится присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Эти два соглашения представляет два важных пути к созданию АТЗСТ. 

Поскольку цифровая экономика приобретает все большее значение для региона, Китай подал заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в цифровой экономике (СПЦЭ) в целях дальнейшей региональной экономической интеграции. Цифровая экономика страны занимает второе место в мире.

Для содействия инклюзивному и устойчивому развитию Китай стремится достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.  

По словам Си Цзиньпина, Китай будет поддерживать развивающиеся страны в развитии экологически чистой и низкоуглеродной энергетики и сотрудничать со странами-партнерами над продвижением высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

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