CGTN: Китай обещает расширять финансовую открытость по мере роста экономики страны

На церемонии открытия форума Financial Street Forum 2023 в Пекине в эту среду китайские финансовые регуляторы пообещали расширять финансовую открытость для привлечения большего объема иностранных инвестиций.

A sign at the 2023 Financial Street Forum in Beijing, China, November 8, 2023. /CGTN

Тематика форума этого года, который продлится до пятницы, – «Лучший Китай, лучший мир: расширение финансовой открытости и сотрудничества для общего роста и взаимной выгоды».

Ли Юнц (Li Yunze), директор Национального управления финансового регулирования, сказал, что страна продолжит идти по пути открытия финансового сектора и привлечения большего количества иностранных финансовых институтов и долгосрочного капитала в Китай.

Г-н Ли отметил, что управление активами и капиталом входит в «золотой век», поскольку доходы растут и инвесторы все больше рассматривают долгосрочное и стоимостное инвестирование.

За последние годы Китай предпринял ряд шагов по открытию финансового сектора экономики. К ним относится снятие ограничения иностранной доли собственности в банковском и страховом секторах, а также существенное сокращение барьеров для выхода на рынок страны.

На настоящий момент 30 значимых системных мировых банков открыли свои филиалы в Китае. Около половины из 40 крупнейших страховых компаний мира вышли на китайский рынок.

Г-н Ли также заявил, что Китай еще больше ускорит внедрение системы управления на основе негативного списка, которая позволит зарубежным финансовым институтам выходить на рынок при отсутствии явного запрета.

Пан Гоншен (Pan Gongsheng), глава Народного банка Китая (People’s Bank of China), сказал, что Китай будет обеспечивать ликвидность на разумном уровне, чтобы поддержать экономический рост.

Он подчеркнул важность последовательного расширения институциональной открытости финансового рынка и продвижения идеи ускорения торгового обмена, инвестиций и финансирования.

Г-н Пан также подтвердил стремление страны к установлению рыночного обменного курса валют и стабильной и постепенной интернационализации китайского женьминьби, также известного под названием юань.

Йи Хюйман (Yi Huiman), председатель Комиссии по ценным бумагам Китая (China Securities Regulatory Commission) заявил, что экономическое восстановление Китая идет полным ходом и происходит ускоренная реализация потенциала развития.

Он также отметил, что финансы продолжат играть ведущую роль в обслуживании реального сектора экономики, сконцентрировавшись на пяти основных фронтах: финтехе, «зеленых» финансах, инклюзивных, пенсионных и цифровых финансах.

И также подчеркнул необходимость страхования рисков и дал обещание приложить все усилия для поддержания стабильного и здорового развития рынка капитала.