CGTN: Китай отслеживает мутации коронавируса для корректировки мер против COVID-19

В связи с ослаблением ограничений для борьбы с COVID-19 в Китае некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что это повысит вероятность мутации вируса.

«Это вызывает обеспокоенность», — заявил согласно CNN Уильям Шафнер (William Schaffner), профессор отделения инфекционных заболеваний медицинского центра Вандербильтского университета в городе Нэшвилл (штат Теннесси) и медицинский директор Национального фонда инфекционных заболеваний.

Между тем Крис Мюррей (Chris Murray), директор Научно-исследовательского центра здравоохранения Вашингтонского университета, заявил в эфире CNBC, что риск возникновения опасного нового варианта коронавируса в Китае «достаточно низок».

Г-н Мюррей отметил, что для появления и замены «омикрона» новый штамм должен обладать некоторыми «особыми характеристиками», добавив, что «это, вероятно, маловероятно в данный момент».

Согласно опубликованному в пятницу заявлению немецкой открытой базы данных GISAID, последние данные секвенирования из Китая, полученные при сопоставлении с 14,4 миллионами геномов в базе, свидетельствуют о том, что «все [случаи] тесно схожи с глобальными вариантами, наблюдавшимися в различных частях мира в период с июля по декабрь».

В Китае циркулируют в общей сложности 9 подвариантов «омикрона», и характеристики геномных мутаций в этих подвариантах пока не найдены, заявил во вторник Сюй Венбо (Xu Wenbo) директор Национального института по вирусным заболеваниям и контролю (NIVDC) Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC).

Усилия Китая по мониторингу мутаций

Г-н Сюй заявил, что страна разработала план действий для мониторинга новых штаммов коронавируса с тех пор, как оптимизировала меры профилактики и контроля COVID-19.

Этот план предусматривает выбор трех «контрольных больниц», созданных для мониторинга, контроля и лечения эпидемических и инфекционных заболеваний в каждой провинции.

Как отметил г-н Сюй, каждая контрольная больница будет еженедельно собирать для секвенирования и анализа 15 образцов в амбулаторных клиниках и отделениях скорой помощи, 10 образцов среди тяжелых случаев и образцы всех смертельных случаев, а также загружать свои данные в систему NIVDC, создавая тем самым национальную геномную базу данных для нового коронавируса.

Директор Уханьского центра контроля и профилактики заболеваний Ян Сяобин (Yang Xiaobing) в интервью местному телеканалу заявил, что с середины декабря медицинские учреждения в городе Ухань еженедельно собирали для обнаружения вируса 40 проб из горла, что в два раза превышает предыдущий показатель.

По словам г-на Яна, все данные показали, что с октября в городе не было обнаружено никаких других штаммов, за исключением BA.5.2.

Страна также делится своими данными со всем миром. Китай загружает данные секвенирования в базу ВОЗ со времени начала эпидемии, с тем чтобы другие страны могли разрабатывать диагностические реагенты и вакцины на основе полученных сведений, заявил в четверг главный эпидемиолог China CDC У Зуню (Wu Zunyou).

Более подробная информация была представлена в пятницу. Национальная комиссия здравоохранения и China CDC провели видеовстречу с ВОЗ и обменялись мнениями о текущей ситуации с COVID-19, лечением и вакцинацией. Согласно Национальной комиссии здравоохранения, стороны продолжат проводить технические совещания, с тем чтобы как можно скорее положить конец эпидемии во всем мире.

Меры реагирования Китая для профилактики и борьбы с COVID-19 вполне обоснованны

За последние три года Китай принял целый ряд мер, направленных на предотвращение эпидемии и борьбу с ней, включая девять версий «Протокола диагностики и лечения COVID-19», 20 оптимизированных мер и 10 новых мер. С 8 января 2023 года борьба с COVID-19 будет вестись с помощью мер, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями класса В, а не с более серьезными заболеваниями класса А.

Руководитель экспертной группы по борьбе с COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения Лянь Ваннянь (Liang Wannian) заявил, что в основе адаптации мер реагирования Китая на эпидемию лежит понимание патогенов, уровня иммунитета населения, устойчивости системы здравоохранения и мер в области общественного здравоохранения.

Это означает не попустительское отношение к вирусу, а «выделение ресурсов на решение важнейших задач профилактики, контроля и лечения», заявил г-н Льян.

Китай прилагает усилия для оптимизации поставок необходимых медицинских изделий, включая лекарства, реагенты для тестирования, вакцины, медицинские маски и защитные костюмы.

На сегодняшний день было использовано более 3,4 миллиарда доз вакцин против COVID-19, при этом более 90% населения полностью вакцинировано, заявил на пресс-конференции 27 декабря заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин (Li Bin).

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, мощности по производству жаропонижающих болеутоляющих препаратов ибупрофена и парацетамола превысили 200 миллионов таблеток в сутки, а суточный объем производства достиг 190 миллионов таблеток, при этом объем производства реагентов для обнаружения антигенов в стране увеличился с 60 миллионов в сутки в начале декабря до 110 миллионов в сутки.