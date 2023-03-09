CGTN: Китай подчеркивает важность укрепления стратегического потенциала

Текущая первая сессия 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, собрала 2 977 депутатов, представляющих самые разные профессии и специальности. Представители вооруженных сил (281 депутат) в это году составили крупнейшую группу национальных законодателей.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в одном из пленарных заседаний военной делегации в ходе ежегодной сессии ВСНП для обсуждения военных вопросов.

В среду, принимая участие в пленарном заседании делегации Chinese People’s Liberation Army (Народно-освободительной армии Китая (НОАК)) и People’s Armed Police Force (Народной вооружённой полиции) во время первой сессии 14-й ВСНП в этом году, и своего одиннадцатого подобного участия, Си Цзиньпин подчеркнул важность открытия новых возможностей для укрепления комплексных национальных стратегий и стратегического потенциала.

Си Цзиньпин отметил, что в этой связи необходимо приложить усилия для извлечения импульса из реформ и инноваций, настоятельно призвав к дальнейшему прогрессу в этой области.

Наращивание стратегического потенциала

В октябре, в докладе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), Китай пообещал продолжить модернизацию своей национальной обороны и вооруженных сил.

В докладе говорится, что страна будет укреплять стратегический потенциал вооруженных сил для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, а также обеспечит эффективное выполнение вооруженными силами своих задач в новую эпоху.

На пленарном заседании в среду Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета КПК и председателем Центрального военного совета, заявил, что консолидация и укрепление комплексных национальных стратегий и стратегических потенциалов имеет огромное значение для построения современной социалистической страны во всех отношениях и содействия великому возрождению китайской нации по всем направлениям, а также для достижения целей к столетию НОАК в 2027 году и скорейшего доведения уровня вооруженных сил до мировых стандартов.

Подчеркнув цель максимизации национального стратегического потенциала Китая, Си Цзиньпин призвал приложить усилия для интеграции стратегических планов, ресурсов и сильных сторон во всех областях с целью систематического повышения общей мощи страны для преодоления стратегических рисков, защиты стратегических интересов и достижения стратегических целей.

Си Цзиньпин настоятельно призвал прилагать усилия для продвижения инноваций в области науки и технологий с упором на независимые и оригинальные инновации, что позволит ускорить достижение высокого уровня самодостаточности и укрепления научно-технического потенциала.

По его словам, необходимо укреплять стратегические возможности в развивающихся отраслях для достижения новых преимуществ в области национального развития и международной конкуренции, а также повышения устойчивости промышленных и логистических цепочек.

Перед выступлением председатель выслушал мысли и предложения шести военных депутатов, которые говорили о возможностях оборонных технологий, строительстве крупной инфраструктуры и просвещении общественности в области национальной обороны.

В своем обращении Си Цзиньпин распорядился координировать строительство крупных объектов инфраструктуры, ускорить создание национальных резервов и повысить их эффективность в плане обеспечения национальной безопасности.