CGTN: Китай продолжит вносить вклад в обеспечение мира и развития во взаимосвязанном мире

Отметив, что Китай — это страна, имеющая тесные связи со всем миром, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в своем новогоднем послании 2023 года в субботу, что в прошедшем году он не только принимал старых и новых друзей в Пекине, но и сам ездил за границу, чтобы донести предложения Китая до всего мира.

Прошедший год ознаменовался проведением весной в Пекине зимней Олимпиады и Паралимпиады, в которых приняли участие многие друзья Китая, двусторонними встречами Си Цзиньпина с лидерами более чем 40 стран и тремя зарубежными поездками Си Цзиньпина до и после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), прошедшего в октябре.

Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu Trong), генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, стал первым иностранным лидером, посетившим Китай после завершения 20-го Всекитайского съезда КПК. С тех пор Си Цзиньпин провел десятки двусторонних встреч с иностранными лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца, который стал первым лидером крупной западной державы, посетившим Китай после важнейшего съезда КПК.

По всеобщему признанию, эти визиты стали вершинами дипломатии глав государств в 2022 году.

В прошедшем году Китай продолжал играть на международной арене свою роль ответственной великой державы, укрепляя отношения с другими великими державами.

В ходе двух телефонных звонков и личной встречи на Бали между Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом оба лидера договорились принять конкретные меры, чтобы вернуть китайско-американские отношения в русло устойчивого развития.

Помимо двух личных встреч в Пекине в феврале и в Самарканде в сентябре, вчерашняя виртуальная встреча между Си Цзиньпином и его российским коллегой Владимиром Путиным показала, что обе страны продолжат укреплять стратегическую координацию и отстаивать международную справедливость.

Благодаря присутствию Си Цзиньпина на первом саммите Китая и арабских государств и на саммите Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде китайско-арабские отношения также вступили в новую эру всестороннего и глубокого развития.

В прошлом году Китай также продолжил предлагать свои решения, основанные на китайской мудрости, для решения общих проблем, стоящих перед международным сообществом.

Си Цзиньпин предложил Глобальную инициативу в области безопасности (GSI) на Боаоском Азиатском форуме в апреле 2022 года для сотрудничества с другими странами в целях обеспечения всеобщей безопасности. Ранее он представил Глобальную инициативу в области развития (GDI) в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2021 года.

На сегодняшний день более 70 стран заявили о своей поддержке GSI, более 100 стран и ряд международных организаций, включая ООН, взяли на себя обязательство оказывать поддержку GDI и почти 70 стран присоединились к «Группе друзей GDI».

Отметив, что крупнейшие за последнее столетие изменения происходят все более быстрыми темпами, а обстановка в мире все еще нестабильная, Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что Китай ценит мир и развитие и, как всегда, дорожит друзьями и партнерами.

«Мы твердо выступаем на правильной стороне истории, на стороне человеческой цивилизации и прогресса. Мы упорно работаем над тем, чтобы привнести китайскую мудрость и решения в дело мира и развития на благо всего человечества», — заявил он.